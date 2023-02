Les Emirats arabes unis et l’entité sioniste ont dévoilé ce lundi 20 février le premier navire sans pilote, présenté par l’AFP comme étant « produit conjointement par leurs industriels », illustrant leur coopération croissante dans le secteur de la défense.

Selon l’AFP, la normalisation des relations en 2020 a ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises israéliennes, présentes en nombre aux salons de l’armement Idex et Navdex, qui se tiennent cette semaine à Abou Dhabi.

Lundi au Navdex, consacré aux industries navales, Israël Aerospace Industries (IAI) et le consortium émirati EDGE, qui regroupe 25 entreprises publiques d’armements, ont présenté le premier navire de surface sans pilote (USV) né de leur collaboration.

Doté de capteurs avancés, de sonars et de systèmes de contrôle opérés à distance, le navire pourrait être déployé pour la surveillance, la reconnaissance ainsi que la détection de mines et de sous-marins, selon IAI.

« Pour la première fois, nous faisons la démonstration d’un projet commun qui montre les capacités et les forces des deux entreprises en matière de sécurisation des côtes et de lutte contre les mines », a affirmé à l’AFP Oren Guter, qui dirige le programme naval d’IAI.

Selon cet ancien capitaine de la marine israélienne, les navires sans pilote visent à contrer « les menaces ici dans la région » et à l’étranger.

Dans le cadre d’un partenariat noué l’année dernière, IAI et EDGE travaillent également sur le développement d’un système anti-drone.

Source: Avec AFP