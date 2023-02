Des dizaines de milliers d’Israéliens ont investi les rues pour le huitième samedi consécutif de protestations contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv, Haïfa et Beersheva pour protester contre la réforme judiciaire présentée par Netanyahu.

BREAKING 🇮🇱 : 100000 Israelis Protests Right Now In Tel Aviv

Massive protest is taking place in the city of Tel Aviv in #Israel against the judicial reform proposed by the Netanyahu govt pic.twitter.com/vCvVH87tUb

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) February 25, 2023