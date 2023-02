Les forces armées iraniennes ont lancé un exercice militaire à grande échelle impliquant les systèmes de missiles de défense aérienne, les radars, les dispositifs de guerre électronique, les systèmes de communication et un réseau intégré de défense aérienne développés par le pays.

Le porte-parole de l’exercice conjoint « Défenseurs du ciel de Velayat-1401 » a annoncé le début des entraînements.

Le général Abbas Farajpour Alamdari, porte-parole de l’exercice conjoint, a déclaré que l’exercice spécial de défense aérienne « Ciel de Velayat-1401 » est un entraînement collectif qui implique les unités et les systèmes de défense aérienne de l’armée et du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), la Force aérospatiale de ce corps ainsi que la Force aérienne de l’armée sous le commandement et la direction de la base de défense aérienne de Khatam al-Anbia, dans les zones de surveillance.

Cet exercice se déroulera dans un environnement tout à fait réel, et dans une première étape, les forces seront entraînées à une réaction rapide et à la défense passive soit pour tromper l’ennemi, soit pour l’amener à renoncer à toute résistance ; ce qui constitue le but ultime de toute action stratégique.

Une communication sécurisée et multicouche entre les systèmes de défense et les centres de commandement et de contrôle du réseau intégré de défense aérienne du pays a été établie pour prendre des décisions en temps opportun en cas de menaces, a expliqué le général Farajpour.

Concernant l’étendue de la zone de l’exercice, il a indiqué que l’exercice « Ciel de Velayat-1401 » s’étendait sur les deux tiers de l’espace aérien de l’Iran. Des vols de reconnaissance et de renseignement seront effectués par des avions avec et sans pilote de l’armée et du CGRI.

Les unités de défense aérienne s’entraîneront aux opérations tactiques et défensives au moyen des systèmes d’identification, de détection et d’interception des drones armés. L’exercice comprend toutes les étapes de la défense aérienne dont la frappe électronique (tir à froid).

« Tous les systèmes de défense aérienne utilisés sont de production locale, c’est l’un des points forts de cet exercice, a indiqué le général Farajpour. Les centres de commandement possèdent des systèmes radar actifs et passifs très avancés et indigènes qui, grâce à la méthode de détection électro-optique, peuvent surveiller toute l’étendue de la zone des exercices. »

Compte tenu du nombre considérable de systèmes de défense aérienne utilisés dans cet exercice, il a tenu à faire savoir que « tous les systèmes de détection, d’identification, d’interception et d’engagement utilisés par les unités de défense aérienne de l’armée et du CGRI sont l’œuvre de nos jeunes ingénieurs et spécialistes militaires, engagés dans les forces armées et les industries de la défense de l’Iran ».

Le progrès des forces armées, en particulier dans le domaine de la défense aérienne, s’effectue en fonction de l’éthologie humaine et des comportements de défense chez l’ennemi. « Avec cet exercice, nous cherchons à montrer la force, le moral de fer, la foi et le sens du sacrifice de nos forces armées. Leur force et leur autorité ne peuvent que rendre la nation iranienne encore plus fière », a-t-il noté.

L’objectif de l’exercice « Ciel de Velayat-1401 » est le renforcement de toutes les couches de la défense aérienne pour protéger les frontières de l’espace aérien et défendre les zones sensibles et vitales du pays.

L’exercice se déroule sous le contrôle opérationnel du réseau intégré de la base de défense aérienne de Khatam al-Anbiya, a-t-il rappelé.

La base de Khatam al-Anbiya entend mettre à l’épreuve la défense aérienne des centres vitaux, sensibles et importants du pays avec sa main d’œuvre et ses équipements locaux, et ce, en créant différentes couches de défense aérienne et terrestre, a précisé le porte-parole de l’exercice.

Source: Press TV