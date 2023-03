Le journal soudanais Al-Rakuba a rapporté vendredi que « l’ambassade britannique au Soudan avait financé et tenté de persuader des étudiants soudanais qui étudiaient en Ukraine d’organiser des manifestations anti-russes devant le ministère des Affaires étrangères ».

Le journal ajoute que « cette démarche a été réalisée par un représentant de l’ambassade britannique, selon que des sources à Khartoum cités par le journal.

L’un des étudiants contactés, qui a refusé de révéler son nom pour des raisons de sécurité, a déclaré que « certains de ces étudiants qui ont été sélectionnés et contactés sont impliqués dans ce qu’on appelle la Coordination des comités de résistance soudanaise ».

Ces comités ont été formés dans les villes et les villages après le déclenchement des manifestations le 19 décembre 2018, et ils ont joué le rôle le plus important dans la gestion des manifestations dans les quartiers et les villes jusqu’à ce que les dirigeants de l’armée renversent le président de l’époque, Omar el-Béchir, le 11 avril 2019.

L’étudiant a également déclaré que « le responsable britannique leur avait promis de sécuriser la manifestation et de les protéger des forces de sécurité soudanaises, en plus de leur payer des sommes d’argent importantes s’ils suivaient les ordres.

Selon les déclarations de l’étudiant, le responsable britannique s’est exprimé en arabe clair et leur a demandé de créer une organisation et de la nommerAssociation des étudiants soudanais dans les universités ukrainiennes pour diriger les sit-in de manière organisée.

Cette étape de l’ambassade britannique a coïncidé avec le premier anniversaire du lancement de l’opération militaire russe en Ukraine.

Source: Médias