L’aéroport international d’Alep a fait l’objet une énième fois d’une attaque israélienne.

Selon une source du ministère syrien de la Défense, l’attaque a eu lieu vers 2 :07 (heure locale) (11 :07 Greenwich) à l’aube de ce mardi 7 mars.

Elle a été perpétrée via un raid aérien depuis la méditerranée, à l’ouest de la province de Lattaquié.

L’attaque a causé des dégâts matériels qui ont mis ses pistes d’atterrissage hors de service.

Depuis le séisme du 6 février qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, causant la mort de plus de 45 mille personnes, l’aéroport d’Alep était devenu la destination des avions transportant de l’aide à la population syrienne sinistrée de la ville d’Alep et sa province. Plus de 80 avions, a précisé le responsable du ministère des Transports.

Selon ce dernier, il n’y a eu que des dégâts sur les pistes mais aucun avion qui y était stationné n’a été endommagé. Selon certains sites, 14 avions iraniens ont atterri dans les aéroports d’Alep, de Damas et de Lattaquié transportant de l’aide aux survivants du tremblement de terre.

La Compagnie générale de l’Aviation a indiqué avoir ordonné aux avions apportant de l’aide à atterrir dans les aéroports de Damas et de Lattaquié.

Justifiant le raid israélien, l’agence Reuters a avancé dans sa dépêche qu’Israël a intensifié ses frappes contre les aéroports syriens pour avorter les tentatives de Téhéran de les utiliser pour approvisionner ses alliés en Syrie et au Liban en armements. Dont le Hezbollah.

L’agence n’a pas expliqué pour quelle raison c’est l’aéroport d’Alep qui a été visé et non celui de Damas. Ce dernier avait fait l’objet le mois de janvier dernier d’un raid au cours duquel 2 soldats syriens sont tombés en martyrs.

Après ce raid, l’Iran s’est engagé à fournir à Damas le système antiaérien Khordad-15, selon l’agence Tasnim News.

Un premier raid avait visé l’aéroport d’Alep le 6 septembre 2022

