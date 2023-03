Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce mercredi 8 mars à Ankara, capitale de la Turquie, pour rencontrer son homologue turc Mevlut Cavusoglu et exprimer la solidarité du peuple et du gouvernement iraniens au gouvernement et à la nation turcs.

Les chefs de la diplomatie iranienne et turque ont discuté de divers sujets d’intérêt bilatéral et des questions régionales dont la présence du régime sioniste dans la région du Caucase, avant de participer à une conférence de presse conjointe avec son homologue turc.

Rappelant que la présence du régime israélien dans la région du Caucase causait des problèmes importants auxquels la région est confrontée, Hossein Amir-Abdollahian a averti toutes les parties d’être vigilantes face à cette affaire.

Il a également déclaré que le terrorisme provenant de la région nord de l’Irak est une menace commune à la fois contre l’Iran et contre la Turquie.

Selon Amir-Abdollahian, l’Iran et la Turquie bénéficient d’un haut niveau de coopération en matière de sécurité en matière de lutte contre le terrorisme.

« Le terrorisme originaire de la région du Kurdistan irakien ainsi que Daech originaire d’Afghanistan font partie de nos préoccupations communes », a-t-il déclaré.

« Nous pensons que le terrorisme n’est ni bon ni mauvais, mais un phénomène inquiétant sous toutes ses formes.»

Il a ensuite précisé que dans le cadre du droit international, l’Iran et la Turquie se réservent le droit à une « défense légitime contre tout acte terroriste » de n’importe quelle direction et par n’importe quel groupe.

En outre, Amir-Abdollahian a déclaré que l’Iran soutenait le rétablissement des relations entre la Turquie et la Syrie.

« Nous saluons le retour des relations Turquie-Syrie. Nous étions intéressés à travailler pour résoudre les malentendus entre la Syrie et la Turquie. Nous accueillons la participation dans n’importe quel format quadripartite », a-t-il dit.

Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé en Turquie voisine plus tôt dans la journée du mercredi pour exprimer sa sympathie au gouvernement et au peuple turcs suite au tremblement de terre dévastateur du mois dernier.

S’exprimant à son arrivée à l’aéroport d’Ankara, Amir-Abdollahian a déclaré qu’il se rendrait dans les régions turques touchées par le séisme.

« Je suis venu dans ce pays pour exprimer ma sympathie à la nation et au gouvernement turcs », a-t-il déclaré.

« Nous discuterons également des derniers développements internationaux et des relations bilatérales lors d’une réunion avec le ministre turc des Affaires étrangères », a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse conjointe, le haut diplomate iranien a déclaré que dès les premières heures du tremblement de terre, le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, et le président Ebrahim Raïssi avaient donné l’ordre d’aider le peuple turc musulman.

« Bien que les travailleurs humanitaires aient été impliqués dans l’aide aux victimes du tremblement de terre à [la ville de] Khoy, dans le nord-ouest de l’Iran, le Croissant-Rouge iranien, l’armée et le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) sont pourtant immédiatement entrés dans les zones touchées par le tremblement de terre en Turquie et ont fourni leurs services allant de la recherche [et du sauvetage] aux travaux de soutien et de secours. C’est parce que nous considérons la douleur de la Turquie comme la nôtre », a-t-il noté.

Ami-Abdollahian a en outre déclaré que Cavusoglu se rendrait bientôt à Téhéran et que des consultations avaient été également menées sur le voyage de Raeisi en Turquie.

Cavusoglu, pour sa part, a remercié l’aide de l’Iran après la catastrophe naturelle, affirmant que l’Iran avait aidé les victimes du séisme en envoyant des couvertures, des tentes et de l’aide humanitaire par voie terrestre et aérienne.

Un tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 et une série de répliques ont frappé le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le 6 février.

Le nombre officiel de morts a dépassé 52 000 dans les deux pays, avec des millions de personnes toujours déplacées et ayant désespérément besoin d’une assistance de base.

Des milliers de bâtiments se sont effondrés ou ont été lourdement endommagés par la puissante secousse.

L’Iran a été parmi les premiers pays à se précipiter au secours de la Turquie et de la Syrie en envoyant des tonnes d’aide médicale, alimentaire et sanitaire. Des équipes du Croissant-Rouge iranien ont également été dépêchées dans les zones sinistrées pour des opérations de recherche et de sauvetage.

