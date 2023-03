Le commentateur des affaires militaires sur la Treizième chaîne israélienne, Alon Ben David, a déclaré que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, « lit correctement la situation en Israël », et que » tous ceux qui nous regardent se rendent compte que la société israélienne est fracturée » .

Il a ajouté que « tous ceux qui regardent Israël, que ce soit chez eux ou à l’étranger, se rendent compte que la société israélienne est fracturée et divisée », soulignant que « les ennemis d’Israël sont ravis par ce qui se passe au sein de la société israélienne ».

Le membre de la Knesset et ancien chef d’état-major, Gadi Eisenkot, a souligné ce mardi, « qu’Israël traverse l’une des périodes de sécurité les plus dangereuses depuis la guerre du Yom Kippour », en référence à la guerre d’octobre 1973.

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Channel Seven a rapporté que « le chef du parti Israel Beitenou, Avigdor Lieberman, a attaqué, dans une interview à la radio, le gouvernement, affirmant « qu’Israël » traverse une crise législative et économique et est « isolé » dans le monde.

Lieberman a ajouté que « personne n’apprécie Netanyahu », expliquant: « nous constatons par la réaction de l’Iran et du Hezbollah, que nos ennemis se moquent de nous parce qu’ils savent que Netanyahu n’est pas en mesure, ni d’unir le peuple d’Israël, ni de produire une alliance internationale ».

Ces déclarations israéliennes interviennent au moment où la Knesset a approuvé, en première lecture, la clause d’exception, qui est l’une des clauses les plus controversées dans le cadre de l’amendement du système judiciaire, sur laquelle les Israéliens sont divisés.

Le projet d’amendements à la « Loi fondamentale : le gouvernement », qui a été approuvé en première lecture, stipule qu’il est interdit au conseiller juridique du gouvernement d’annoncer que le Premier ministre est incapable d’exercer ses fonctions, et de le démettre de ses fonctions.

Auparavant, le général de division de réserve, Amos Yadlin, avait déclaré que « la force de dissuasion israélienne a été remise en question », rappelant que le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, « l’avait qualifiée de « toile d’araignée ».

Et de conclure : « Le Hezbollah n’a pas besoin de développer des missiles de précision, car nous sommes érodés de l’intérieur ».

Dans le même contexte, Channel 12 a rapporté que « les ennemis d’Israël se frottent les mains de joie, et ils espèrent beaucoup une guerre civile dans ce pays ».

Dans son dernier discours, Sayyed Nasrallah a déclaré que « ce qui se passe en Israël ouvre de grands espoirs ». Selon lui ceci est également dû à « la fermeté et à la résistance dans la région ».

Il a ajouté : « Israël craint sa troisième destruction, il existe un consensus au sein d’Israël sur le fait que les divisions internes et le facteur externe la conduiront à sa disparition ».

Il a expliqué, à cet égard, que « l’une des principales raisons pour lesquelles les délégations américaines se rendaient récemment en Israël est de remédier aux divisions internes, lesquelles pourraient conduire à un affrontement sanglant », selon lui.

Source: Médias