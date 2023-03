L’ancien président américain Barack Obama a déclaré que Rupert Murdoch alimentait la polarisation sociétale dans le monde, estimant que la couverture médiatique contribuait à exacerber les divisions, car « nous n’avons plus d’histoire commune », selon le journal Guardian.

Devant une foule d’environ 9 000 personnes à Sydney, Obama a déclaré que l’empire médiatique Murdoch avait davantage polarisé les sociétés occidentales grâce à une couverture médiatique conçue pour mettre les gens en colère.

Selon Obama, la polarisation ne se limite pas aux États-Unis d’Amérique, mais s’étend à toutes les régions du monde, et cela est dû aux mutations dans les médias et aux histoires qui sont racontées aux gens.

« Il y a un homme qui s’appelle Rupert et il est responsable d’une grande partie de cela », a-t-il déclaré, faisant référence à l’homme d’affaires australo-américain Rupert Murdoch, qui possède des centaines de médias dans le monde via News Corp.

Obama a déploré l’augmentation du nombre de personnes consommant les médias pour la seule raison qu’ils se sentent idéologiquement alignés avec eux, y compris du côté progressiste. Il s’est dit préoccupé par la situation aggravée par la complexité croissante de l’intelligence artificielle et sa capacité à imiter les personnalités publiques.

Obama a estimé que l’Occident est aujourd’hui « sauvage » déplorant les clivages perçus dans les médias.

« Si tout ce que l’on fait est de consulter une seule source d’informations, chaque partie aura ses propres informations et sa propre perspective. »

L’ancien président américain a souligné que le moyen le plus simple d’attirer l’attention est de provoquer la colère et le ressentiment des gens, et de leur faire sentir que quelqu’un essaie de les trafiquer et de leur retirer leurs droits.

