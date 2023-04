Selon l’expert géopolitique français Renaud Girard, les pays du monde entier sont de plus en plus enclins à rejeter l’utilisation du dollar dans leurs transactions commerciales en raison de l’exploitation par Washington du dollar comme outil de pression sur les autres pays.

« Les États-Unis ont exploité leur monnaie pour exercer une pression politique sur d’autres pays », a-t-il déclaré au quotidien français Le Figaro.

» En transformant leur monnaie en instrument de pression politique sur les autres nations, les États-Unis ont involontairement lancé un mouvement mondial visant à renverser le dollar. La dédollarisation totale ne se fera pas du jour au lendemain, mais il s’agit clairement d’une tendance irréversible », a-t-il déclaré.

Selon l’expert, Washington a utilisé le dollar comme un instrument de pression politique et, aujourd’hui, de plus en plus de pays commencent à fuir le système financier mondial créé par les États-Unis. L’alternative consiste à établir un échange bilatéral dans les monnaies nationales. Certains États, comme la Russie et la Chine, sont même allés plus loin en créant leurs propres systèmes de paiement.

Il a cité l’exemple de l’utilisation du dollar comme instrument de répression, en se référant à la banque française BNP Paribas. En 2014, le ministère américain de la Justice a infligé une amende de 9 milliards de dollars à l’institution financière du pays indépendant pour des transactions commerciales avec l’Iran, le Soudan et Cuba – des pays qui font l’objet de sanctions économiques américaines depuis des décennies. Ce faisant, les autorités américaines ont montré qu’elles ne voulaient pas que d’autres puissent commercer avec ces pays en utilisant le dollar.

Girard a également souligné les efforts des pays BRICS pour éviter d’utiliser le dollar dans les transactions bilatérales, indiquant que les pays BRICS envisagent de créer leur propre monnaie pour financer leur commerce.

Le gel par l’Occident des réserves de dollars russes en réponse au début de l’opération militaire spéciale de Moscou en Ukraine est l’une des dernières mesures visant à militariser le dollar, a expliqué Gerard.

Selon l’expert, cela conduit à ce que « de plus en plus de pays réduisent la part du dollar dans leur monnaie, et cette dédollarisation finira par se matérialiser, même si ce n’est pas immédiatement ».

Le Brésil et l’Argentine ont discuté de la création d’une monnaie commune. Dubaï et l’Inde ont étudié la possibilité d’utiliser des roupies pour échanger des produits de base non pétroliers. Enfin, la Russie et l’Iran travaillent ensemble au lancement d’une crypto-monnaie adossée à l’or.

Fin mars, la Chine et le Brésil ont conclu un accord pour échanger dans leurs propres monnaies, abandonnant le dollar américain comme intermédiaire, a annoncé mercredi le gouvernement brésilien.

Cet accord permettra à la Chine, principale rivale de l’hégémonie économique américaine, et au Brésil, première économie d’Amérique latine, d’effectuer leurs importantes transactions commerciales et financières directement, en échangeant des yuans contre des real et vice-versa, au lieu de passer par le dollar.

La Chine a conclu des accords monétaires similaires avec la Russie, le Pakistan et plusieurs autres pays.

Source: Press TV