Un soldat israélien a été blessé, ce lundi 10 avril, lors d’affrontements avec des jeunes palestiniens dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée, c’est ce qu’a affirmé l’armée d’occupation israélienne.

Une unité des forces d’occupation ont pris d’assaut à l’aube la ville de Naplouse et arrêté le prisonnier libéré, Abdel Rahman Akouba.

Les forces d’occupation ont également pris d’assaut le camp d’Al-Ain, à l’ouest de la ville, et des affrontements armés ont éclaté au cours desquels des hommes armés ont visé les patrouilles d’occupation avec des balles et des bombes artisanales, endommageant un véhicule militaire.

Selon le ministère palestinien de la Santé, un palestinien est tombé en martyr suite aux tirs des forces d’occupation à Akabat Jabr. Le Croissant-Rouge a également fait état de deux jeunes palestiniens blessés par des éclats d’obus.

Les forces d’occupation ont en outre arrêté un certain nombre de Palestiniens en Cisjordanie, selon le Club des prisonniers.

Entre-temps, les forces d’occupation israéliennes ont lancé, ce lundi, une série de perquisitions et d’incursions en Cisjordanie et dans la ville d’AlQuds occupée, qui s’est accompagnée par des affrontements et d’arrestations de plusieurs Palestiniens.

Plus de mille colons ont envahi la mosquée AlAqsa

Et puis s’agissant des actes de provocation contre la mosquée AlAqsa, des groupes de colons extrémistes se sont infiltrés, ce matin, dans les cours de la mosquée d’AlAqsa, via la porte des Maghrébins.

Selon le Waqf islamique, plus de mille colons ont envahi la mosquée d’AlAqsa.

Les colons, ont été escortés par les forces d’occupation israéliennes qui ont imposé des restrictions strictes et expulsé les fidèles palestiniens.

Des ministres participeront à une marche provocatrice

Les forces d’occupation se sont déployées dans les cours de la mosquée AlAqsa, en vue de sécuriser les incursions des colons.

Des groupes de colons extrémistes ont appelé à une marche provocatrice dans le nord de la Cisjordanie sous le slogan « Toute la terre d’Israël est à nous ».

La Douzième chaîne de télévision israélienne a révélé que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, et le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, ainsi que d’autres ministres et membres de la Knesset prendront part aux côtés des colons à cette marche.