C’est depuis Maroun ar-Ras, que le chef de la diplomatie de la République islamique d’Iran a tenu sa dernière conférence de presse à terme d’une visite officielle de deux jours au Liban.

Située à 120 km de la capitale libanaise, cette localité de l’extrême sud du Liban surplombe depuis la colline sur laquelle elle est juchée d’importantes surfaces du nord de la Palestine occupée.

« Nous sommes présents ici à Maroun ar-Ras pour déclarer haut et fort que nous soutenons la résistance face à l’occupation », a déclaré Hossein Amir-Abdollahian après avoir salué l’âme des grands martyrs de la résistance. Et de poursuivre : « l’entité sioniste connait sa pire situation et accumule ses crises politiques et sociales ».

L’Iran y a construit un parc d’attraction baptisée « Téhéran », sur une superficie de 40 mille mètres carrés, après la guerre 2006 pendant laquelle avait eu lieu l’une des batailles les plus héroïques de la résistance contre l’armée israélienne.

« Toutes les évolutions positives dans la région vont provoquer l’effondrement de l’entité sioniste », a-t-il insisté.

Il a souligné : « l’Iran restera avec le Liban même pendant les jours difficiles. Notre région est entrée dans une nouvelle phase de collaboration collective ».

Revenant sur sa rencontre quelques heures plus tôt avec le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah, il a révélé avoir reçu de sa part des évaluations précises et une assurance que la résistance libanaise et palestinienne était dans sa meilleure situation.

Et le ministre iranien de conclure : « l’avenir des Etats de la région sera prospère ».

Etaient présents à ses côtés entre autres des députés du Hezbollah dont Hassan Fadlallah.

Il a déclaré avant que M. Abdollahian ne prenne la parole : « les mains de l’Iran se sont tendues aux Libanais avec des armes qui ont libéré la terre et puis pour reconstruire ce qui a été détruit »

Il a ajouté : « la visite de M. Abdollahian illustre tout le bien et l’aide fournie au Liban qui traverse une crise économique ».

« Depuis le sud qui a été reconstruit et au nom de ses habitants et de tous les Libanais intègres et libres, nous renouvelons nos remerciements pour la République islamique d’Iran et nous accueillons toute aide non conditionnée de la part des pays frères et amis », a-t-il poursuivi.

Et Hassan Fadlallah de conclure : « Au nom du commandement du Hezbollah, à sa tête sayed Hassan Nasrallah, nous vous disons que vous êtes le bienvenu et nous vous disons que vous êtes ici parmi vos frères et votre famille ».

Source: Divers