Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, en visite officielle au Liban depuis mercredi soir.

Au cours de la réunion, ils ont passé en revue les derniers développements dans la région, en particulier la question de l’accord irano-saoudien et ses implications pour l’ensemble de la région, ainsi que les derniers développements au Liban et en Palestine occupée, a indiqué le Bureau médiatique du Hezbollah. La rencontre a eu lieu en présence de l’ambassadeur d’Iran à Beyrouth, M. Mojtaba Amani.

Le jeudi 27 avril, M. Abdollahian avait rencontré le chef du Parlement Nabih Berri et le Premier ministre par intérim Najib Mikati.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue libanais Abdallah Bou Habib, il a encouragé tous les protagonistes libanais à élire dans les plus brefs délais un chef de l’Etat. Le Liban est en vacance présidentielle depuis la fin du mandat de l’ex-président Michel Aoun fin octobre 2022.

Il a déclaré que les protagonistes libanais ont la capacité d’élire un président, indiquant que son pays soutient tout accord entre eux sans ingérence étrangère.

Il a précisé que durant ses rencontres, des consultations ont été réalisées sur les questions régionales et internationales dont l’accord entre son pays et l’Arabie saoudite qui a rétabli les liens entre eux, rompus depuis 2016. Ainsi que les dernières évolutions en Palestine occupée, en Ukraine, en Afghanistan et au Soudan.

M. Abdollahian a également rencontré le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique en Palestine, Ziad Al-Nakhala, et a discuté des derniers développements en Palestine et dans la région. Il a réitéré la politique ferme de la République d’Iran de « soutien au peuple palestinien opprimé et résistant pour affronter l’entité d’occupation ».

