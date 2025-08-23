Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nasirzadeh, a révélé que « Téhéran a mis en place des infrastructures industrielles dans le secteur de la défense dans certains pays », tout en soulignant l’autosuffisance de l’Iran en matière de production d’équipements de défense.

Lors d’une interview vendredi à la télévision iranienne, M. Nasirzadeh a déclaré que des usines qui ont été construites à l’étranger seraient probablement inaugurées et annoncées officiellement prochainement.

Selon lui, cela « signifie que le monde croit aux capacités de défense de l’Iran et que la demande pour certains de nos produits augmentait… notamment dans le domaine des drones ».

Évoquant le développement de l’industrie de défense du pays, M. Nasirzadeh a souligné que « dans certaines régions, il n’est pas économiquement viable d’établir de grandes usines pour produire des pièces ou des équipements spécifiques ; nous répondons donc à ces besoins par d’autres moyens ».

Le ministre a toutefois insisté sur la nécessité pour les forces armées de s’appuyer sur les capacités nationales, « car en temps de crise, les besoins ne peuvent être satisfaits depuis l’étranger… C’est pourquoi nous devons mettre en place toutes les infrastructures nécessaires sur le territoire national et produire, stocker et fournir les équipements nécessaires aux forces armées en fonction des besoins du moment. »

Nasirzadeh a souligné que « plus de 90 % des équipements nécessaires aux forces armées iraniennes sont produits localement, notamment dans le domaine des missiles. »

« Les missiles à propergol solide et liquide sont entièrement produits localement et que nous ne dépendons d’aucun pays étranger », a-t-il insisté.

Des modifications introduites pendant la guerre

Il a poursuivi : « Même pendant la guerre des 12 Jours, la production de missiles s’est poursuivie, et l’une de nos expériences les plus marquantes est que nous avons modifié notre méthode de production, de sorte que nous n’avons plus besoin de grandes usines visibles et nous pouvons exploiter le vaste et complexe potentiel géographique du pays pour établir des infrastructures de production secrètes et sécurisées. »

Il a souligné que « les seuls domaines où une légère dépendance pourrait exister sont certaines matières premières ou petites pièces dont la production nationale n’est pas économiquement viable », indiquant que de nombreux pays ont suivi cette approche.

Il a toutefois souligné que « si nécessaire, la capacité de produire ces composants localement existe également, ce qui témoigne de l’autosuffisance durable de l’Iran dans le secteur de la défense ».

Les capacités balistiques dépassent celles de la guerre

Nasirzadeh a souligné que les capacités balistiques de l’Iran dépassent celles utilisées jusqu’à présent et que Téhéran possède de nouveaux missiles dotés d’ogives avancées, dont certains n’ont pas été utilisés lors de la dernière guerre, notamment le missile « Khorramshahr 5 », que le ministre considère comme l’un des modèles les plus avancés dans ce domaine.

Le missile « Qassem Basir », récemment dévoilé et décrit par Nasirzadeh comme « notre missile le plus précis », n’a pas non plus été utilisé. Il repose sur une nouvelle technologie, « fruit de notre expérience acquise après l’opération Promesse tenue 2. Cette technologie le rend insensible aux mesures de guerre électromagnétique de l’ennemi, lui permettant d’identifier et d’atteindre ses cibles avec une précision extrême.

Il a ajouté : « Nous disposons de missiles hypersoniques, les Sejjil, et d’une nouvelle génération de missiles dont l’efficacité a été testée au cours de l’année écoulée. Ces missiles sont équipés d’ogives hautement perfectionnées et manœuvrables, ce qui leur permet d’échapper aux systèmes de défense aérienne ennemis et d’atteindre leurs cibles. Cette nouvelle technologie rend l’ogive mobile. »

Nasirzadeh a déclaré : « Si la guerre avait duré plus longtemps, disons 15 jours, peut-être au cours des trois derniers jours, l’ennemi n’aurait pu intercepter aucun missile. »

Amélioration des capacités après la guerre

Le ministre iranien a souligné que la récente guerre avait clairement mis en évidence les domaines de défense qui nécessitent d’être améliorés et renforcés.

Il a ajouté : « Si la guerre avait pris de l’ampleur, des progrès auraient pu être réalisés dans les domaines de la guerre terrestre et navale, et d’autres équipements auraient été déployés sur le champ de bataille. »

Il a ajouté : « L’expérience acquise lors de la guerre de 12 jours nous a incités à inclure d’autres priorités dans notre plan d’action. Par conséquent, les missiles ne sont pas notre seule priorité. »

