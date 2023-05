Le président du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi Al-Mashat, a discuté avec l’envoyé de l’ONU, Hans Grundberg, des derniers développements liés au rétablissement de la paix, à l’arrêt de l’agression et à la levée du siège du Yémen.

Al-Mashat a affirmé à l’envoyé de l’ONU : « Les faits ont prouvé que les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne posent des obstacles à toutes les tentatives de réinstorer la paix au Yémen ».

Al-Mashat a ajouté : « Chaque fois qu’il y a un rapprochement entre le Yémen et l’Arabie saoudite et que des accords sont conclus, les États-Unis d’Amérique se précipitent pour envoyer leur vicieux envoyé dans la région ».

Al-Mashat a expliqué que « le rôle des États-Unis d’Amérique dans l’agression, le blocus et la réduction des salaires, sert à contrecarrer les efforts de paix, voire il confirme qu’ils sont à l’origine de la souffrance du peuple yémenite ».

Al-Mashat a poursuivi : « Nous sommes prêts pour la paix comme nous sommes prêts pour la guerre. Nous sommes en position de défense légitime de notre pays et de notre liberté ».

Dans son discours, Al-Mashat a indiqué : « L’initiative humanitaire visant à libérer le détenu Rajab confirme que nous, en tant que Yéménites, sommes capables de rétablir notre situation en l’absence d’ingérence extérieure ».

Al-Mashat a également mis en garde « contre les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne cherchant à pousser à l’escalade », soulignant que « le monde entier serait affecté si l’escalade revenait au Yémen, y compris les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne.

Al-Mashat a également noté : « Nous n’accepterons pas que le Yémen soit entrainé dans une nouvelle escalade et que les États-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne partent pacifiquement ».

Il y a quelques jours, un membre du bureau politique d’Ansarullah, Ali al-Qahoum, a exprimé son optimisme quant à l’avancée et au succès des efforts déployés par le Sultanat d’Oman « pour parvenir à une paix juste et au bon voisinage ».

Dans une interview avec la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Al-Qahoum a déclaré que « les anciens et nouveaux rêves des Américains et des Britanniques sont d’occuper et de coloniser le Yémen et de maintenir l’arène yéménite instable, et chaque fois que ce sera le cas, cela s’étendra au-delà des frontières ».

Il convient de noter que le Yémen connaît une atmosphère positive concernant la question de l’arrêt de la guerre et de l’établissement de la paix, tandis que le gouvernement de Sanaa affirme que tout progrès positif avec l’Arabie saoudite dépend de mesures pratiques.

