Le dollar américain a trop de pouvoir en tant que monnaie de réserve et le monde a désespérément besoin d’une alternative, a déclaré l’investisseur milliardaire Uday Kotak. Il a qualifié le dollar américain de « plus grand terroriste financier du monde », avant de tenter de modérer sa déclaration.

S’exprimant vendredi lors du décernement des primes Economic Times Awards for Corporate Excellence 2023, Uday Kotak, directeur général de Kotak Mahindra Bank, a exprimé sa conviction qu’il s’agissait d’un moment charnière de l’Histoire où le monde recherche une monnaie de réserve alternative.

M.Kotak a qualifié le dollar américain de « plus grand terroriste financier du monde ».

« Tout notre argent est dans des comptes nostro et quelqu’un aux États-Unis peut dire « vous ne pouvez pas le retirer à partir de demain matin » – et vous êtes coincé. C’est le pouvoir de la monnaie de réserve », a-t-il renchéri.

Selon lui, l’Inde doit faire de la roupie une monnaie de réserve, en se concentrant sur la construction d’un cadre qui ne dépende pas des caprices des autres. D’après lui, il faudrait environ 10 ans pour atteindre cet objectif.

De son point de vue, d’autres pays, dont l’Europe, le Royaume-Uni, le Japon et la Chine, n’ont pas les conditions préalables pour désigner leurs monnaies comme monnaies de réserve.

Rectifications

Il a ensuite expliqué dimanche dans un tweet que, selon lui, le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve lui donne la capacité de contrôler les transactions mondiales, ce qui peut conduire d’autres pays à en devenir dépendants.

« Dans une discussion récente sur le dollar américain, j’ai utilisé par inadvertance les mots ‘terroriste financier’ que je voudrais corriger. Ce que je voulais dire, c’est qu’une monnaie de réserve a un pouvoir disproportionné », a-t-il tweeté.

Début novembre, le gouvernement indien a permis d’utiliser la roupie dans les règlements internationaux. Cela devrait simplifier les transactions internationales. New Delhi veut internationaliser sa roupie et a proposé à plusieurs pays africains d’effectuer désormais leurs règlements dans cette devise. Le pays a aussi convenu avec Bangladesh d’abandonner partiellement l’utilisation du dollar américain et de régler une partie des transactions commerciales bilatérales dans leurs monnaies nationales.

Source: Avec Sputnik