La plupart des principaux marchés boursiers du Golfe ont chuté en début de séance ce jeudi, suite à la baisse des actions mondiales après que la Réserve fédérale (la Banque centrale américaine) a relevé les taux d’intérêt.

La Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage et a signalé qu’elle pourrait suspendre temporairement de nouvelles hausses, donnant aux responsables le temps d’évaluer les implications des récentes faillites bancaires, l’impasse politique sur le plafond de la dette américaine et le contrôle de l’inflation.

La plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, rattachent leur monnaie au dollar et suivent de près les décisions politiques de la banque centrale américaine, exposant la région à un impact direct du resserrement monétaire dans la plus grande économie du monde.

Le principal indice saoudien a chuté de 0,3 %, l’action de la Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) reculant de 1,9 % après avoir annoncé une forte baisse des bénéfices nets au premier trimestre.

Parmi les perdants figurait également l’action de la Saudi British Bank, qui a plongé de plus de 3% alors qu’elle s’échangeait avec l’expiration du droit à la distribution en numéraire de l’action.

D’autre part, un haut responsable du Fonds monétaire international a déclaré que les réformes menées par le gouvernement saoudien et la croissance des investissements privés dans de nouveaux secteurs contribueront à soutenir la croissance de l’économie non pétrolière dans le Royaume, dans un contexte d’attentes d’un net ralentissement de la croissance globale cette année.

Le principal indice boursier de Dubaï a chuté de 0,1 % et Emaar Properties a chuté de 0,7 %. A Abu Dhabi, l’indice a baissé de 0,1%.

Les prix du pétrole ont augmenté, un catalyseur majeur pour les marchés financiers du Golfe, sans réussir à compenser leur baisse de plus de 9% au cours des trois derniers jours, à cause des inquiétudes de la part des principaux consommateurs qui l’ont emporté sur des signes que les États-Unis pourraient cesser d’augmenter les taux d’intérêt.

Quant à l’indice qatari, il a résisté à la tendance générale et a augmenté de 1 %, soutenu par un bond de 4,4 % de l’action d’Urid Telecom après avoir enregistré une augmentation des bénéfices nets au premier trimestre.

La banque centrale américaine a relevé le taux d’intérêt à son plus haut niveau en 16 ans, dans un effort pour assurer la stabilité des prix. Le taux d’intérêt a augmenté de 0,25 %, la dixième hausse en 14 mois. La Banque centrale américaine a continué de relever le principal taux d’intérêt de 475 points de base, depuis mars 2022, d’un niveau proche de zéro, au niveau actuel compris entre 4,75% et 5%.

