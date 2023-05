Des experts iraniens de l’usine pétrochimique Shazand dans la province iranienne Markazi ont conçu et fabriqué dans le pays un turbodétendeur, également connu sous le nom de turbine d’expansion, brisant le monopole de l’Occident sur la production de l’appareil très avancé.

Selon une publication par l’agence de presse Shana du ministère iranien du Pétrole, les spécialistes ont réussi l’exploit en collaboration avec une société iranienne basée sur le savoir. Le turbodétendeur est fabriqué par seulement trois pays occidentaux.

Le turbodétendeur local permettrait aux grandes entreprises pétrochimiques iraniennes d’économiser des millions de dollars car elles peuvent désormais acheter la turbine qui est couramment utilisée dans les processus à basse température, à un prix bien inférieur à celui de leurs versions fabriquées à l’étranger.

Le turbodétendeur indigène fonctionne actuellement à l’ARPC (Compagnie pétrochimique de Shazand ), échangeant de la chaleur et fournissant du combustible aux fours de son usine d’oléfines.

L’usine Shazand s’est déclarée entièrement prête à fournir à d’autres complexes pétrochimiques iraniens son turbodétendeur de fabrication locale.

Les turbodétendeurs sont largement utilisés comme sources de réfrigération dans les processus industriels tels que l’extraction d’éthane et de liquides de gaz naturel (LGN) à partir de gaz naturel, la liquéfaction de gaz (tels que l’oxygène, l’azote, l’hélium, l’argon et le krypton) et d’autres processus de température.

Les turbodétendeurs actuellement en fonctionnement varient en taille d’environ 750 W à environ 7,5 MW.

Source: Avec PressTV