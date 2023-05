Le chef de la diplomatie russe Serguei Lavrov a accusé les Etats Unis de créer une pseudo « Armée syrienne libre » composée entre autres de terroristes de Daech.

« Les États-Unis ne se contentent plus de soutenir les autorités kurdes autoproclamées dans la région de l’Euphrate et à fournir des armes aux groupes armés illégaux qu’ils ont créés. Avec des représentants de tribus arabes locales, des militants de l’EI et d’autres organisations terroristes, les américains ont commencé à créer une pseudo « Armée syrienne libre », a affirmé le ministre russe.

« L’objectif est clair : utiliser ces militants contre les autorités légitimes de la République arabe syrienne pour déstabiliser le pays », a alerté Sergueï Lavrov.

