Le ministère syrien des Affaires étrangères et des Expatriés a affirmé que « les rêves de la France de restaurer les héritages de l’ère du colonialisme et de la domination des peuples ne sont plus valables pour le monde d’aujourd’hui », notant que « la diplomatie française devrait revoir ses positions qui sont détachées de la réalité ».

« Nous avons récemment suivi l’hystérie et les positions isolées et détachées de la diplomatie française, qui a perdu tout bon sens après les décisions historiques prises par le sommet arabe au Royaume d’Arabie saoudite concernant la Syrie », a affirmé le ministère dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi. .

Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné que « la France, avec ses outils terroristes, n’a pas atteint ses objectifs en Syrie et qu’elle ne pouvait pas reconnaître les faits et les changements en cours sur les scènes arabe, régionale et internationale ».

La déclaration du ministère faisait référence à ce qu’il appelait « les rêves des malades dans la diplomatie française, qui consistent à restaurer les héritages de l’ère coloniale et la domination des peuples, leurs capacités et leurs richesses, et qu’un tel remplacement n’est plus valable pour le monde d’aujourd’hui ».

Le ministère a également précisé que le monde produit aujourd’hui de nouvelles valeurs basées sur la multipolarité, le rejet des sanctions économiques, le respect de la souveraineté et de l’indépendance des États, et l’égalité entre eux ».

Le ministère a exhorté la diplomatie française de revoir ses positions, soulignant que les peuples du monde entier sont conscients que « les époques de domination et de violation de leurs droits ont pris fin de manière irréversible ».

Source: Médias