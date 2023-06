Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdellahian, a déclaré vendredi, lors d’une réunion du groupe BRICS, que le volume des échanges entre l’Iran et l’organisation a dépassé les 30 milliards de dollars.

Lors d’une réunion des ministres des BRICS au Cap, en Afrique du Sud, Amir Abdellahian a affirmé : « Les relations politiques et économiques bilatérales entre l’Iran et les pays des BRICS sont à un très bon niveau, et le volume des échanges commerciaux a dépassé 30 milliards de dollars ».

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l’importance des mécanismes multilatéraux, qui incluent l’Iran et certains pays BRICS, affirmant que « les amis BRICS sont, avant tout, des amis de la coopération et du partenariat, et des partisans du multilatéralisme ».

Le ministre a déclaré que « son pays travaillera prochainement au développement des relations avec les membres des BRICS, et dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai ».

Il a souligné que » pour l’Iran, les BRICS pourraient être le prochain objectif important de la politique de pluralisme, c’est pourquoi Téhéran a officiellement annoncé son intérêt à participer au cadre des BRICS et à postuler à l’adhésion ».

La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS se tiendra les 1er et 2 juin au Cap.

L’Afrique du Sud a succédé à la Chine à la présidence des BRICS au début de cette année, et la présidence sud-africaine du groupe se poursuivra jusqu’à la fin de cette année.

Le groupe de pays BRICS a l’intention de décider cette année s’il accepte de nouveaux membres et quels critères ils devront remplir, selon Bloomberg.

Parmi les pays cherchant à rejoindre l’organisation figurent l’Iran et l’Arabie saoudite, qui ont soumis des demandes formelles d’adhésion, selon l’ambassadeur sud-africain auprès de l’organisation.

Dans ce contexte, de hauts diplomates des pays des BRICS ont annoncé lors de pourparlers en Afrique du Sud, jeudi, que le groupe est ouvert à l’adhésion de nouveaux membres, à un moment où le bloc cherche à obtenir une voix plus forte sur la scène internationale.

Les ministres des Affaires étrangères du Groupe des Cinq, composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, ont appelé à un rééquilibrage du système mondial.

Et le groupe BRICS est une organisation internationale qui comprend la Russie, le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, il représente 23 % de l’économie mondiale et 18 % du commerce international. Un certain nombre de pays cherchent à rejoindre cet immense bloc économique.

