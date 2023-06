Aujourd’hui, mercredi, un certain nombre d’habitants du village libanais occupé de Kfar Shuba se sont rassemblés à la porte Hassan Baraka Bathael, au sud-est de la ville, et ont empêché les forces d’occupation israéliennes de franchir la ligne de retrait et de ratisser le terrain au bulldozer pour installer des blocs de pierre.

L’armée libanaise et les forces de la FINUL ont mobilisé leur unité, tandis qu’un char israélien accompagnait le bulldozer, qui a été contraint de battre en retraite et d’achever les travaux derrière la ligne de retrait, accompagné de soldats israéliens qui se sont rassemblés derrière une colline surplombant la place dans le territoires occupés du côté de la Palestine occupée.

Plus tard, la population a pu pénétrer sur les terres libanaises derrière la ligne de retrait qui étaient sous le contrôle de l’occupation israélienne et y a hissé le drapeau libanais sur une colline, en face du site d’Al-Samaqa, sous l’oeil des soldats de l’occupation, qui ont amené des renforts et des véhicules sur place.

Pour sa part, le fermier libanais, Ismail Nasser, de la ville de Kfar Shuba, qui s’est dressé avec son corps face au bulldozer israélien a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen : « La résistance est notre honneur et nous la soutenons », notant que les Libanais jouissent » d’une force représentée par le peuple, l’armée et la résistance. »

Nasser, que la caméra a réussi à filmer alors qu’il faisait face à l’agression sioniste avec son corps, fermement debout face au bulldozer blindé israélien, a ajouté que « cette terre est la terre de nos ancêtres, et nous ne l’abandonnerons pas à Israël. »

Source: Médias