Dernier coup de feu en date dans la rébellion croissante contre la domination du dollar américain, l‘Asian Clearing Union (ACU), qui regroupe neuf pays, a accepté d’utiliser le système de messagerie financière iranien comme alternative au système SWIFT, libellé en dollars, qui sert depuis longtemps de système nerveux financier au niveau mondial.

«Le secrétaire général de l’Asian Clearing Union (ACU) a déclaré que le système de messagerie financière iranien SEPAM remplacera SWIFT, un système international basé sur le dollar, dans les échanges commerciaux entre les membres de l’ACU à partir du mois prochain», a rapporté l’agence de presse iranienne IRNA.

Lors d’un sommet à Téhéran en mai, les membres de l’ACU ont convenu d’établir une alternative à SWIFT dans un délai d’un mois. L’adoption du SEPAM iranien sera une mesure provisoire, car l’ACU développera son propre système de messagerie au cours des prochains mois.

Créée en 1974, l’ACU regroupe aujourd’hui les banques centrales de l’Inde, du Pakistan, de l’Iran, du Bangladesh, du Myanmar, des Maldives, du Népal, du Sri Lanka et du Bhoutan.

La Biélorussie et l’île Maurice ont demandé à devenir membres de l’ACU lors du sommet de mai.

Tout comme la Russie et la Biélorussie, l’Iran a été exclu de SWIFT dans le cadre du régime de sanctions économiques des États-Unis.

La Russie et l’Iran ont établi leur propre connexion alternative, reliant le SEPAM iranien au système de messagerie financière de la Banque de Russie. En mai, le vice-premier ministre russe Alexandre Novak a déclaré à la presse qu’«environ 80 % de nos règlements mutuels se font en monnaies nationales : rials et roubles».

La tendance générale à la dédollarisation est le résultat inévitable de l’utilisation abusive de la guerre économique par le gouvernement américain pour punir les pays qui s’opposent à son programme. Le nombre de sanctions américaines a explosé de 933 % entre 2000 et 2021.

Il n’est pas nécessaire d’être une cible actuelle des sanctions américaines pour être attiré par des alternatives commerciales non libellées en dollars.

«Face à l’utilisation incessante et compulsive des sanctions par l’empire américain pour punir le non-respect de ses édits, tout gouvernement rationnel se méfierait de la possibilité d’être pris pour cible à cause d’une future controverse avec Washington , écrit Brian McGlinchey dans Stark Realities.

Nombreuses initiatives de dédollarisation des états

L’initiative de l’ACU fait suite à un nombre croissant d’autres initiatives de dédollarisation dans le monde.

Pepe Escobar, du site The Cradle, en a dressé la liste :

La Chine et la société française Total échangent du gaz national liquide en yuans ;

La Russie et la Chine utilisent le rouble ou le yuan pour plus de 70 % de leurs échanges commerciaux ;

L’Inde et la Russie échangent du pétrole en roupies ;

La banque brésilienne Banco BBM devient la première banque latino-américaine à rejoindre l’alternative chinoise à SWIFT, le système de paiement interbancaire transfrontalier (CIPS) ;

19 pays candidats à l’adhésion aux BRICS, le rival géopolitique du G7 qui comprenait à l’origine le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Comme l’a résumé Escobar :

«L’hégémon, qui s’accroche à un cocktail toxique de néolibéralisme, de démence sanctionnée et de menaces généralisées, est en train de saigner de l’intérieur.»

La dédollarisation est une réponse inévitable à l’effondrement du système.

Dans un environnement Sun Tzu 2.0, il n’est pas étonnant que le partenariat stratégique Russie-Chine n’ait pas l’intention d’interrompre l’ennemi alors qu’il est si occupé à se vaincre lui-même.

Sources : Géopolitique Profonde, via Réseau international