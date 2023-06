Les États-Unis et leurs alliés ont encore une fois trompé la communauté internationale et particulièrement les pays africains, ceux qui ont le plus besoin d’aide, a déclaré le Président russe intervenant devant les représentants de sept pays d’Afrique arrivés en Russie pour une mission de médiation sur l’Ukraine.

Sur 31,7 millions de tonnes de produits alimentaires évacués des ports ukrainiens par la médiation de la Russie et de la Turquie, seulement 3% ont atteint les pays dans le besoin. Les autres lots ont été répartis entre les pays de l’Europe et d’autre Etats bien nourris. C’est une arnaque de l’Occident qui a, une fois de plus, mis en défaut tout le monde, a affirmé le vendredi 17 juin à Saint-Pétersbourg le Président russe lors des négociations avec les dirigeants africains.

« Ces autorités néocoloniales européennes, mais au fait, américaines, ont pour la énième fois trompé la communauté internationale et les pays d’Afrique dans le besoin : 31,7 millions de tonnes [de céréales, ndlr] ont été évacués mais seulement 3% ont atteint les pays dans le besoin de l’Afrique. N’est-ce une arnaque ? Ils ont l’habitude de mentir à tout le monde depuis des siècles et ils continuent de le faire aujourd’hui », a indiqué M. Poutine.

Les 3,1% de denrées destinées à l’Afrique ne représentent que 976.000 tonnes du volume total de produits livrés soit 31,7 millions de tonnes. Les pays de l’Union européenne en ont reçu 38,9% soit 13,3 millions de tonnes. La Turquie en a obtenu 11%, le reste était parti à destination d’autres pays, a détaillé le Président russe.

Les pays africains sont extrêmement dépendants des approvisionnements en nourriture et en engrais depuis la région de la mer Noire, en particulier depuis la Russie, selon Benedict Okey Oramah, président de la Banque africaine d’import-export Afreximbank. Environ 40% des graines de soja proviennent de Russie, et certains pays africains en importent près de 90% de toutes leurs céréales.

Afreximbank, institution panafricaine de financement du commerce, travaille à la création d’une plateforme alimentaire, visant à assurer la sécurité alimentaire du continent africain.

Source: Sputnik