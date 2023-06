La énième incursion militaire israélienne de ce lundi 19 juin contre le camp de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée n’est pas comme les précédentes. Elle s’est mue en combats intenses, inédits depuis la seconde intifada, au cours desquels des engins piégés destructeurs ont attaqué les véhicules blindés israéliens.

Lancé au petit matin, le raid militaire israélien déclenché contre les quartiers al-Jabiriyat et al-Hadaf visait « à arrêter des suspects recherchés », selon la version de l’armée israélienne.

Le gouverneur adjoint de la province de Jénine, Kamal Abou al-Roub, a indiqué à l’AFP que l’armée israélienne était entrée dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine aux environs de 04h00 (01h00 GMT).

Les snipers israéliens se sont déployés sur les toits de maisons.

Version israélienne

D’après les détails livrés par une source de sécurité israélienne, une force secrète s’est infiltrée dans la matinée à travers la vallée de Burqin pour arrêter deux personnes recherchées. Après avoir assiégé leurs deux maisons, elle a été détectée et fait l’objet de tirs de feu nourris, ce qui l’a contraint à demander l’aide des forces armées qui sont arrivées sur place pour la soutenir.

Des combats pendant 10 heures et des engins piégés

Selon le photographe de l’AFP, l’armée israélienne s’est heurtée à une forte résistance à tel point qu’une jeep et plusieurs soldats se sont retrouvés en difficulté sous un feu nourri.

Des souces palestiniennes ont pour leur part indiqué que les combattants palestiniens du camp qui avaient été alertés par des sirènes et les appels des mosquées ont livré un combat acharné pendant 10 heures d’affilées . Au cours des accrochages armés, ces derniers ont utilisé des engins piégés. Tandis que les soldats de l’occupation tiraient sur tout ce qui bougeait.

La radio de l’armée israélienne a évoqué des engins piégés qui ont endommagé deux véhicules blindés.

Selon les journalistes sur place, un engin piégé a explosé au passage d’un convoi israélien qui se retirait d’une position aux abords du camp, mettant l’un de ses véhicules hors de service. L’engin pesait 40 kg, ont indiqué les médias israéliens.

On rapporte aussi qu’un projectile qui a été tiré par les résistants palestiniens sur un autre véhicule, est parvenu à le percer et à exploser à l’intérieur, blessant ceux qui s’y trouvaient.

Au terme des combats, les combattants palestiniens ont exposé dans les rues du camp les débris du véhicule détruit par l’engin piégé.

Les images vidéo postées sur les réseau sociaux ont montré aussi un bulldozer israélien remorquer deux véhicules militaires.

Communiqués du Jihad et du Hamas

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique à Jénine ont indiqué que leurs éléments ont affronté les forces spéciales de l’occupation, qui avaient été repérées dans le quartier d’al-Jabriyat du camp de Jénine et des engins piégés hautement explosifs ont explosé pour la première fois.

Pour leur part, les Brigades al-Qassam du Hamas à Jénine ont indiqué avoir tendu l’embuscade israélienne la ciblant d’engins piégés et d’une pluie de tirs de feu.

Des hélicoptères pour la première fois depuis la 2nde Intifada



En outre, l’AFP rapporte aussi que des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien.

« Des hélicoptères de l’armée ont ouvert le feu vers des hommes armés afin d’aider à l’extraction de soldats », indique un communiqué militaire cité par l’AFP.

« un hélicoptère de l’armée de l’air a bombardé une zone dégagée à Jénine pour aider à sauver la force qui y était piégée », indique le site web israélien Walla, à la foi d’un responsable militaire.

Selon une source au sein des renseignements palestiniens, c’est la première fois qu’un hélicoptère a recours à des missiles sur Jénine depuis la fin de la Seconde Intifada (soulèvement palestinien, 2000-2005).

« Une bataille globale »

Il y a eu 5 martyrs au terme de cette confrontation, dont Ahmed Saqer, 15 ans, Khaled Assassa, 21 ans et Qassam Abou Saria, 29 ans, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.

Plus de 66 personnes ont également été blessées, la plupart touchées par des balles réelles.

Faisant l’objet de projets de colonisation incessants, le nord de la Cisjordanie est le théâtre d’incursions israéliennes fréquentes et des affrontements éclatent souvent avec les groupes locaux de résistance palestiniens.

En mars, quatre Palestiniens, dont un adolescent et des combattants, avaient été tués lors d’une autre incursion israélienne dans cette zone palestinienne dite autonome en vertu des accords israélo-palestiniens d’Oslo (1993).

« Nous sommes au milieu d’une bataille globale sur tous les fronts qui requiert l’unité de notre peuple face à cette agression », a réagi le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein al-Cheikh sur les réseaux sociaux.

Depuis le début de l’année, au moins 162 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Source: Divers