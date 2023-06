Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a révélé l’existence de divergences entre son gouvernement et les Etats-Unis sur l’Iran, indiquant qu’il n’est pas entièrement transparent avec eux sur cette question.

Dans une interview accordée au journal israélien Jerusalem Post, Netanyahu a déclaré : « Il y a des choses sur lesquelles Tel-Aviv et Washington diffèrent ».

Il a ajouté : « Nous traitons les uns avec les autres de manière transparente. Israël et les États-Unis disent très clairement leurs positions. Mais je n’ai pas accepté d’éviter les surprises dans nos décisions, et la raison en est que je veux préserver la liberté d’action d’Israël ».

Netanyahu a indiqué que lorsqu’il a rencontré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, il lui a dit qu' »Israël lui dira parfois et ne lui dira pas d’autres fois, ce qu’il fera ou ne fera pas à l’égard de l’Iran », commentant : « Je suis complètement transparent sur le fait que nous ne serons pas complètement transparents à ce sujet ».

Il a également poursuivi en disant : « Nous pouvons contenir nos divergences, mais Israël maintiendra sa liberté d’agir contre l’Iran, comme il l’entend ».

A la question posée par le journal sur le refus de de le rencontrer, il a répondu qu’elle devrait être adressée au président américain Joe Biden indiquant que ceci n’empêche pas les contacts et la coopération étroite entre les deux pays.

Le mois de mars dernier, Biden a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’inviter Netanyahu à la Maison Blanche dans un avenir proche. Il a exprimé à l’époque son inquiétude face aux amendements judiciaires entreprises par le gouvernement israélien et aux protestations qui en ont résulté dans les rues avec la participation de millions d’Israéliens et les incidents violents qui ont suivi.

Netanyahu a répondu à l’époque à Biden en disant qu' »Israël prend ses décisions selon la volonté de ses citoyens, et non sur la base de pressions extérieures, y compris de nos meilleurs amis ».

Même son de cloche de la part du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui en s’adressant aux Américains a déclaré: « Ils doivent comprendre qu’Israël est un pays indépendant et non une étoile de plus sur le drapeau américain ».

La semaine passée, le New York Times a révélé que les Etats-Unis cherchent à parvenir à un accord informel et non écrit avec l’Iran pour limiter son programme nucléaire, ce que les responsables israéliens voient d’un mauvais œil.

Le 18 juin, Netanyahu a indiqué avoir informé Washington son opposition à la conclusion d’accord limité avec Téhéran sur le nucléaire iranien.

Source: Médias