Un membre du Parlement européen, a déclaré que les sanctions et restrictions en cours contre la Russie « détruisent les pays de l’Union européenne ».

Ivan Velibor Sincic, a ajouté dans une interview au journal Izvestia, publiée lundi 26 juin, que les travaux sur le 12e paquet de sanctions contre la Russie se poursuivraient pour des « raisons de propagande ».

Il qualifié de « ridicule » le 11e paquet de sanctions contre Moscou qui comprend des sanctions pour faire face au « contournement » des sanctions par la Russie via des pays tiers, l’ interdiction de circulation des camions en provenance de la Fédération de Russie et celle du pétrole qui transite par la branche nord de l’oléoduc Druzhba.

Il a poursuivi : « La Russie a à peine souffert des 10 séries de sanctions précédentes, et le 11e paquet ne changera pas la situation. Je pense que la Russie ne se soucie plus de l’Europe ».

« S’ils peuvent commercer avec l’Europe, c’est bien. Sinon, la Russie se concentrera sur les marchés asiatiques et autres et oubliera l’Europe pour toujours », a-t-il ajouté, soulignant que « l’Europe, avec sa politique imprudente, s’est rendue inutile pour la Russie ».

Il a souligné qu' »il n’y a presque rien qui puisse être inclus dans les nouvelles sanctions ».

Cincic pense que de nombreux pays ont leurs propres intérêts, il leur était donc difficile de parvenir à un accord sur toutes les questions.

Il a cité l’exemple de la réticence de certains membres de l’UE à imposer des sanctions à Rosatom, une société d’État russe pour l’énergie nucléaire, mettant ainsi en danger leurs projets liés à l’énergie.

Le député européen a souligné que l’Union européenne avait initialement compris que le pétrole et les matières premières étaient échangés via des pays tiers ou intermédiaires, mais l’avait ignoré en raison de sa dépendance vis-à-vis des importations en provenance de la Fédération de Russie.

Selon Sencic, les sanctions sont « autodestructrices pour l’Europe ».

Il a ajouté : « Jusqu’à présent, la plupart des produits de base arrivaient dans les pays européens par le biais d’intermédiaires, alors que leurs prix sont devenus beaucoup plus élevés… Cela nuit à la compétitivité de l’Europe », notant que les personnes et les entreprises souffrent énormément de problèmes de gestion budgétaire, et que l’Union européenne » se noie lentement dans la stagnation et la désindustrialisation. »

Dans le même temps, il a souligné que les facteurs pertinents n’achèveront pas les discussions sur le 12e paquet de restrictions contre la Russie.

« Il est difficile de prédire ce que comprendra le 12eme paquet de sanctions et quand il sera adopté, car de nombreuses discussions auront lieu avant de se mettre d’accord sur quoi que ce soit », a-t-il précisé.

Selon lui, les travaux sur la prochaine série de restrictions se poursuivraient uniquement pour des « raisons de propagande ».

L’Union européenne a imposé 11 paquets de sanctions à la Russie, ciblant notamment ses principales exportations de pétrole, coupant ses banques du système de transfert d’argent Swift et ciblant d’importantes personnalités russes, dont le président russe Vladimir Poutine.

Les responsables européens ont déclaré plus d’une fois que les sanctions occidentales visaient à affaiblir la Russie, mais leurs résultats ont été contre-productifs, affectant et affaiblissant l’économie européenne.

Source: Médias