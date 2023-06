Le président de l’entité sioniste , Isaac Herzog, a déclaré ce mercredi, « qu’Israël est dans une mauvaise situation et fait face à d’énormes défis », ajoutant que « nous devons adopter une politique de communication et aux pourparlers au lieu d’entrer dans une confrontation entre nous ».

Herzog a appelé, lors d’une tournée du Commandement du Nord, à « arrêter la législation unilatérale pour les amendements judiciaires et à reprendre les pourparlers avant qu’il ne soit trop tard compte tenu d’une situation de sécurité très dangereuse ».

Il a poursuivi : « Nous devons parler, mener un dialogue approfondi et parvenir à une entente entre nous, car à plusieurs kilomètres d’ici, il y a ceux qui cherchent à détruire tout ce que nous avons », ajoutant « parfois, nous oublions de manière disproportionnée ce qui est important pour nous, et les énormes défis auxquels nous sommes confrontés. »

Herzog avait confirmé que la crise interne que traverse « Israël » est « l’une des crises internes les plus graves, et elle affecte un certain nombre de secteurs ».

Il avait précédemment indiqué que « les ennemis diagnostiquent bien la désintégration de l’unité israélienne, et agissent en conséquence », ajoutant que « quiconque estime qu’une guerre interne est une frontière que nous n’atteindrons pas, n’a aucune idée de la réalité de la situation dans Israël. »

Herzog pensait qu' »Israël » se trouvait à la croisée des chemins, soit « une crise historique, soit un moment constitutionnel décisif ».

Cela s’accompagne de la reprise des manifestations de protestation contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu et son plan d’amendements judiciaires, pour la 25e semaine consécutive, à Tel-Aviv, avec la participation de milliers de personnes.

Fin mars dernier, Netanyahu a annoncé la suspension du plan d’amendement judiciaire qu’il a lancé, sous le poids des grèves et des manifestations de masse, jusqu’à la session d’été de la Knesset israélienne, qui a débuté le 30 avril et durera 3 mois.

Netanyahu a clairement indiqué qu’il avait reporté son plan jusqu’à un dialogue avec l’opposition, soulignant « qu’il ne l’abandonnerait pas ». Les observateurs soulignent que sa position alimentera le mouvement de contestation.

Le plan limite les pouvoirs de la Cour suprême, qui est la plus haute instance judiciaire de l’occupation, et donne également à la coalition gouvernementale, que Netanyahu dirige actuellement, le contrôle du comité de nomination des juges.

L’ancien chef du service de renseignement israélien (Shin Bet), Ami Ayalon, a commenté les protestations contre les récents amendements judiciaires en « Israël », exprimant sa crainte que « les protestations ne se transforment en violence ».

Un ancien responsable des services de renseignement israéliens, Dvir Karev, avait précédemment mis en garde contre « les conséquences de l’ébullition continue dans la rue israélienne », mettant en garde contre un « séisme en Israël ».

À son tour, le ministre israélien de la Sécurité, Yoav Gallant, a déclaré : » Israël connaît une période de sécurité complexe, alors que l’Iran mène une guerre d’usure contre lui, et en plus, il fait avancer son programme d’acquisition d’armes nucléaires militaires ».

Pour sa part, l’ancien commandant du corps d’état-major général, le major général de réserve Gershon HaCohen, a affirmé que « quiconque dit qu’Israël perd son pouvoir de dissuasion traduit quelque chose de plus compliqué, soit la peur que nous avons d’une guerre reflète une certaine vérité. »

Source: Médias