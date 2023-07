Leministère syrien des Affaires étrangères a fermement condamné l’agression israélienne contre la ville de Jénine et son camp de réfugiés en Cisjordanie.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « l’agression israélienne contre Jénine équivaut à un crime de guerre », présentant ses condoléances aux familles des martyrs et au peuple palestinien ».

Le communiqué a souligné que « la politique israélienne d’escalade traduit l’incapacité de l’occupation à affronter l’attachement du peuple palestinien frère à ses droits historiques qui ne seront représentés que dans l’établissement de son État indépendant avec alQods comme capitale ».

Le communiqué a renouvelé le plein soutien de la Syrie au peuple palestinien dans sa lutte contre l’occupation et pour l’obtention de tous ses droits, appelant « les Nations Unies à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux crimes de l’occupation et les tenir pour responsables ».

Le Liban appelle la communauté internationale à assumer ses responsabilités

De son côté, le ministère libanais des Affaires étrangères a condamné l’agression israélienne, qui visait les habitants du camp de Jénine, « sans distinction entre civils et combattants ni entre jeunes, enfants et personnes âgées ».

Le communiqué a souligné : « Le Liban rejette l’agression israélienne, dans laquelle les forces d’occupation ont utilisé des avions de guerre et des armes lourdes contre des civils, empêchant les blessés d’être soignés ».

« Le ministère des Affaires étrangères salue la fermeté du peuple palestinien et sa determination à la défense de sa terre et de ses droits légitimes », ajoute le communiqué.

Il a également appelé « la communauté internationale, une fois de plus, à assumer ses responsabilités en faisant pression sur l’agresseur pour qu’il cesse l’agression et protège les civils non armés, afin d’empêcher l’escalade et de protéger la paix et la sécurité internationales et régionales ».

Plus tôt dans la journée, les pays arabes et islamiques ont condamné l’agression israélienne contre Jénine et son camp, que les forces d’occupation mènent à Jénine depuis les premières heures de l’aube.

Source: Médias