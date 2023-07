Le commandant de l’aviation de l’armée iranienne, le général de brigade Youssef Qurbani, a annoncé que « l’état de préparation de l’aviation iranienne est supérieur de 5 % à la moyenne mondiale », soulignant « la capacité de ses forces à survoler tout le pays en moins de deux heures ».

« La flotte d’hélicoptères de l’armée est la plus grande flotte d’hélicoptères en Asie occidentale, et aujourd’hui nous avons la situation la plus favorable alors que nous sommes confrontés aux mesures d’interdiction les plus sévères », a déclaré Qurbani lors d’une conférence de presse, organisée ce samedi, à l’occasion de l’anniversaire du serment d’allégeance des cadres de l’aviation de l’armée iranienne.

Qurbani a souligné l’état de préparation de plus de 80 % de l’aviation de l’armée, déclarant : « L’état de préparation des unités d’hélicoptères dans le monde est de 75 % en moyenne, tandis que l’état de préparation opérationnelle de l’aviation de l’armée est supérieur de 5 % à la moyenne mondiale. »

Il a poursuivi : » Aujourd’hui, nous avons une force terrestre rapide qui peut se déplacer de l’ouest du pays vers l’est dans les plus brefs délais », soulignant que « l’aviation de l’armée est également capable de se déplacer dans tout le pays en moins de deux heures ».

Le commandant de l’aviation de l’armée a révélé : « Aujourd’hui, nous avons fabriqué plus de 800 pièces sensibles et importantes, et dans le domaine des missiles, nous avons confectionné divers types de missiles de précision en plus des systèmes de vision nocturne originaux. »

Il y a quelques jours, le commandant des forces navales de l’armée iranienne, l’amiral Shahram Irani, et le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Abd al-Rahim Mousavi, ont annoncé que les forces terrestres et navales de l’armée iranienne sont désormais équipés d’armes modernes ».

En avril dernier, le ministère iranien de la Défense a remis plus de 200 nouveaux drones au commandement de l’armée, équipés de capacités de missiles et de systèmes de guerre électronique, selon les médias officiels iraniens.

Il est à noter que le guide suprême de la révolution iranienne, l’ayatollah Ali Khamenei, avait confirmé plus tôt que la disponibilité des forces armées en soi est une « force de dissuasion face aux ennemis », décrivant les forces iraniennes comme des « remparts forts du pays et le peuple. »

Source: Médias