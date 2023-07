Aujourd’hui, lundi, les médias israéliens ont rapporté que « des colons ont tenté de prendre d’assaut la salle de la Knesset, pour protester contre les amendements judiciaires », notant que « les gardes les avaient renvoyes de force ».

« Les protestataires ont tenté d’entrer de force dans la session plénière de la Knesset, ce qui est très rare », a déclaré Yara Shapira, correspondante de Kan pour les affaires de la Knesset.

Cela est venu en conjonction avec la discussion des membres de la Knesset israélienne sur les amendements judiciaires, qui a déclenché une vague de colère contre le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et a révélé l’étendue de la division existante au sein « d’Israël ».

Dans le même temps, le président de l’occupation, Isaac Herzog, a déclaré : « Notre arme de cohésion sociale est menacée d’effondrement et d’érosion ».

Et les médias israéliens ont annoncé qu’une émeute a eu lieu à la Knesset après que des colons aient tenté de prendre d’assaut la salle de réunion avant l’ouverture du débat et le vote pour annuler la raison du caractère raisonnable , en première lecture.

Selon les médias israéliens, la loi vise à restreindre les pouvoirs de la Cour dans le cadre du plan gouvernemental de réforme de la justice, alors que l’on estime que la coalition gouvernementale entérinera le projet de loi, dans sa forme atténuée ou actuelle, enfin, plus tard ce mois-ci.

Et si l’annulation du prétexte de déraisonnabilité est approuvée, en première lecture, lundi, l’occupation israélienne devrait connaître des protestations généralisées, selon ce que les médias ont rapporté.

Les dirigeants de la contestation israélienne ont juré d’organiser des manifestations comme Israël n’en avait pas vu, menaçant de bloquer la circulation dans les territoires occupés, y compris l’aéroport international Ben Gourion à Lod.

Auparavant, les médias israéliens ont révélé que « plus de 420 combattants de réserve de Shayetet 13 (l’unité de commando naval) ont annoncé samedi qu’ils cesseraient de faire du bénévolat dans la réserve jusqu’à ce que les modifications judiciaires soient arrêtées ».

La lettre faisait référence au discours de Gallant en mars dernier, dans lequel il appelait à la suspension des amendements judiciaires, et a déclenché d’énormes protestations qui ont conduit à la suspension temporaire des amendements.

Il y a quelques jours, des dizaines de milliers de colons israéliens ont manifesté à Tel-Aviv contre les amendements judiciaires pour la 27e semaine consécutive, avec la participation de réservistes et de commandants du Mossad, du Shin Bet et de la police.

Le chef de l’entité d’occupation a confirmé que la crise interne que traverse Israël est « l’une des crises internes les plus graves, et affecte un certain nombre de secteurs ».

Malgré l’annonce par Netanyahu, il y a environ 3 mois, du gel du projet de plan d’amendement judiciaire, et de l’ouverture de négociations avec l’opposition israélienne, les manifestants rejettent ce gel et exigent son annulation.

Il est à noter que le renouveau du mouvement de protestation intervient après une forte division au sein de la Knesset israélienne après l’élection d’un député de l’opposition israélienne en tant que représentant au Comité de nomination des juges, et l’annonce ultérieure par l’opposition d’arrêter les négociations avec la coalition au bureau du chef de l’entité d’occupation jusqu’à ce que le comité soit formé.

Source: Médias