Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, sayyed Hashem Safieddine, a affirmé que « la position les Européens à l’égard la question des déplacés syriens est une ingérence odieuse et éhontée dans les affaires libanaises, leur imposition de certains sur les Libanais, et ce sont eux qui ont apporté toutes les calamités avec les Américains et les takfiris sur le Liban, la Syrie, l’Irak et la région laissez-les aller s’occuper de leurs affaires », a-t-il ajouté.

Lors de son inauguration de la mosquée de l’Imam Hussein (P), construite dans le quartier de Dohat Al-Hoss à Khalde, Sayyed Hashem Safieddine, a estimé que toutes les directives des Européens adressées au Liban sont nulles et quaducs. Le fondement de la foi en la souveraineté, la patrie et la dignité doit rejeter une telle position , une telle forme de dialogue avec les Libanais ».

Sayyed Hashem Safieddine a souligné que « le message que nous devons comprendre de la mosquée et de la culture de la mosquée est de construire des âmes honnêtes, une société sincère et une patrie sincère qui sait se défendre et défendre ses valeurs et sa souveraineté ».

Source: AlManar