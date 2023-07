Le président iranien Ebrahim Raisi a affirmé que « la stratégie de la République islamique d’Iran était de transformer les frontières de sécurité en frontières sûres et économiques, de développer les marchés frontaliers et de coopérer dans le secteur de l’énergie ».

Lors de sa rencontre avec le commandant de l’armée pakistanaise, Asim Munir, le président iranien a souligné « la nécessité d’accroître les activités entre les deux pays pour accélérer le processus de cette affaire ».

Raisi a estimé que « le renforcement des relations avec les pays voisins, alliés et musulmans est une priorité de la politique étrangère de l’Iran », soulignant « la volonté sérieuse des deux pays d’élargir les relations », ajoutant que « l’accélération de la mise en œuvre des accords bilatéraux conduira à renforcer davantage les relations économiques et commerciales et à améliorer ainsi le niveau des relations politiques entre les deux pays. »

Raisi a fait référence aux « efforts des ennemis pour perturber les relations entre les pays de la région », notant « l’importance de renforcer la coopération bilatérale et régionale et ce en exploitant les opportunités et les domaines existants et en échangeant les capacités disponibles ».

À son tour, le général Munir a salué lors de cette réunion la politique de la République islamique d’Iran visant à renforcer les relations avec ses voisins, en particulier le Pakistan, et l’a considérée comme une opportunité très précieuse pour le monde islamique.

Evoquant la longue frontière commune entre les deux pays et la grande capacité des échanges frontaliers, le chef de l’armée pakistanaise a considéré l’expansion des interactions économiques, commerciales et frontalières entre les deux pays comme un facteur d’amélioration de la situation sécuritaire.

Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a exprimé son espoir que les deux pays seraient en mesure de prendre davantage de mesures dans le domaine du renforcement et de l’approfondissement des relations entre les deux pays.

Amir Abdullahian a souligné la nécessité de transformer les frontières sécuritaires en frontières économiquement prospères et d’élargir les marchés frontaliers, care cela permettra à la prospérité des résidents frontaliers et au développement des gouvernorats frontaliers.

Source: Médias