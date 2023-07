Les États-Unis envoient dans le détroit d’Ormuz deux navires de débarquement en renfort du destroyer Thomas Hudner déjà déployé dans la zone pour « garantir la liberté de navigation et dissuader les activités iraniennes », selon le département américain de la Défense.

Selon un communiqué du Pentagone, « en réponse aux récentes tentatives de l’Iran de menacer la libre circulation du commerce dans le détroit d’Ormuz et ses eaux environnantes, le secrétaire à la Défense a ordonné le déploiement » des navires de débarquement USS Bataan et USS Carter Hall. Ceci « en plus des forces récemment approuvées comprenant des F-35, des F-16 et le destroyer USS Thomas Hudner ».

Accusations contre Téhéran

Les États-Unis avaient précédemment accusé l’Iran d’avoir arraisonné des navires commerciaux.

Le 6 juillet, ils ont fait état de la saisie d’un navire, probablement de contrebande, dans le Golfe.

Plus tôt, ils avaient annoncé que le Corps des gardiens de la révolution islamique aurait saisi dans le golfe d’Oman un pétrolier battant pavillon marshallais.

L’agence ISNA avait alors signalé que la marine iranienne avait stoppé un pétrolier intrus appartenant apparemment aux États-Unis.

La Cinquième flotte américaine avait également déclaré que l’Iran avait saisi un pétrolier battant pavillon panaméen dans le détroit d’Ormuz.

Jeudi 20 juillet, le commandant de la marine du CGRI a menacé de représailles les Etats-Unis et toute compagnie pétrolière qui déchargerait les centaines de milliers de barils de pétrole iranien saisis lors du piratage d’un pétrolier grec Suez Rajan détourné vers leur côte.

Source: Avec Sputnik