Un bus israélien a essuyé des tirs dans la ville de Huwara, au sud de Naplouse en Cisjordanie, et les forces d’occupation israéliennes se sont déployées dans la région et ont fermé les points de contrôle de Huwara et de Zaatara.

Les médias israéliens ont rapporté « qu’un bus israélien transportant des colons a été attaqué à Hawara, au sud de Naplouse en Cisjordanie, « sans faire de blessés », et que « pas moins de 8 balles ont visé le bus en question ».

Un communiqué publié par l’armée d’occupation israélienne a affirmé « que plusieurs tirs ont visé un bus israélien près du village de Hawara, provoquant des dégâts, sans aucun blessé ».

Le communiqué de l’armée d’occupation israélienne a ajouté que « les forces d’occupation ont fermé les routes et ont commnecé à ratisser la zone, à la recherche des auteurs « .

Des sources palestiniennes locales ont rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont été déployées dans la zone de tir, fermant la rue Huwara, les postes de contrôle Hawara et Zaatara, au sud de Naplouse, forçant les commerçants à fermer leurs portes ».

Les forces d’occupation ont tiré des grenades lacrymogènes sur les Palestiniens au poste de contrôle de Beit Furik, à l’est de Naplouse.

Deux soldats israéliens ont été blessés lors d’une attaque par écrasement qui a eu lieu à Hawara, le 6 juin, selon les médias israéliens.

