Au cours de ces dernières 24 heures, les forces russes ont infligé des pertes importantes à l’armée ukrainienne sur tous les axes et libéré le village de Sergueïevka, dans la république populaire de Lougansk, relate le ministère russe de la Défense dans son bilan du 25 juillet.

Les troupes russes ont également frappé un point de déploiement de mercenaires étrangers dans la région de Tcherkassy.

Les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 700 soldats. Dix roquettes de HIMARS ont été interceptées, un hélicoptère Mi-24 et 22 drones ont été abattus. L’armée russe a détruit plusieurs dépôts de munitions dont les stocks d’équipements et munitions occidentaux dans la région de Jitomir.

Voici les pertes de Kiev sur les différents axes:

1.Axe de Donetsk: les troupes russes ont déjoué huit attaques ennemies. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à 280 personnes, trois chars, cinq blindés, huit automobiles, deux obusiers Msta-B, quatre canons automoteurs dont un Krab polonais et un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-36. Un entrepôt de munitions de la 3ème brigade d’assaut et un stock d’armements du 4ème bataillon opérationnel de la garde nationale ont été détruits près des localités Grigorovka et Spornoïé.

2.Axe de Donetsk-Sud: quatre attaques ont été repoussées, des effectifs et équipements militaires de la 110ème brigade de la Défense territoriale ont été éliminés.

3.Axe de Krasny Liman: quatre attaques ont été mises en échec, les troupes russes ont réussi à avancer sur quatre kilomètres en largeur et pénétrer à deux kilomètres de profondeur de la ligne de front. Les frappes d’artillerie ont détruit les dépôts de munitions de la 44ème brigade motorisée et de la 100ème brigade de Défense territoriale des forces ukrainiennes. Un groupe de sabotage a été neutralisé. Près de 190 militaires, six blindés de combat, cinq pick-up, deux obusiers D-20, deux canons automoteurs Gvozdika et un radar de contre-batterie US AN/TPQ-50 ont été anéantis.

4.Axe de Zaporojié: les forces russes ont infligé une défaite à plusieurs brigades motorisées et une unité de la défense territoriale dans cinq districts de la région de Zaporojié. Trois groupes de sabotage et de renseignement ont été liquidés. Environ 140 militaires ne sont plus en état de combattre. Kiev a également perdu un char, quatre blindés, deux véhicules de combat, un système d’artillerie américain M777, deux obusiers D-20 et un FH-70 de production britannique.

5.Axe de Koupiansk: les pertes totales de Kiev reviennent à 35 militaires, deux blindés, trois véhicules de combat, deux obusiers D-20 et un radar de contre-batterie américain AN/TPQ-50.

6.Axe de Kherson: 60 militaires, dix véhicules et un canon automoteur Akatsia ont été anéantis.

Au total, les efforts concertés de l’aviation, des troupes de fusées et de l’artillerie russes ont permis de porter des frappes contre les 113 unités d’artillerie, effectifs humains et équipements militaires ukrainiens dans 122 districts.

Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 457 avions, 244 hélicoptères et 5.258 drones. Elle a détruit 426 systèmes de défense sol-air, 10.889 chars et autres blindés, 1.139 lance-roquettes multiples, 5.604 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 11.888 autres équipements militaires.

