Le Média de guerre de la Résistance islamique au Liban a diffusé, le mardi soir 1er août, une vidéo intitulée « Ce Coran, nous le protégerons par nos vies, nos cœurs et notre sang ».

La vidéo met en relief l’importance accordée par les hauts chefs et les combattants de la Résistance au livre saint de l’Islam.

La vidéo commence par des passages montrant comment les combattants du Hezbollah s’apprêtaient avant de mener leurs opérations. Ils embrassaient à tour de rôle le Coran. Hormis le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, les visages de tous les dirigeants et combattants, apparus dans la vidéo, en train de lire des versets du Coran sont tous des martyrs. Citons l’ex-secrétaire général du Hezbollah, Sayed Abbas Moussawi, le haut chef de la Résistance Imad Moughniyeh, l’auteur de l’opération martyre Salah Ghandour.

La vidéo se termine par le verset suivant: {En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c’est Nous qui en sommes gardien}.

Rappelons que la publication de cette vidéo intervient après l’autodafé répétitif du Coran au Suède et au Danemark.

S’adressant à la jeunesse musulmane dans le monde, Sayed Hassan Nasrallah a affirmé dans un discours le 1er août: « cela n’a aucun sens d’attendre qui que ce soit, ni une Ligue arabe ni une Organisation de coopération islamique. Vous devez soutenir votre Coran et protéger vos saintetés, et punir ces criminels abusifs et maudits avec la peine la plus sévère ».