L’agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que « les prisonniers américains seront libérés en échange de la libération des fonds iraniens gelés dans les banques sud-coréennes estimés à 6 milliards de dollars ».

Tasnim a également cité des sources bien informées : « Les prisonniers américains ne seront pas libérés avant que les fonds iraniens gelés en Corée du Sud ne soient transférés au Qatar ».

Pour sa part, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a annoncé dans un communiqué : « L’Iran a libéré 5 prisonniers américains et les a placés en résidence surveillée dans un hôtel de la capitale, Téhéran ».

Il a ajouté : « Les négociations pour la libération des cinq Américains se poursuivent et sont sensibles ».

Le communiqué a ajouté que « cinq prisonniers américains seraient autorisés à quitter l’Iran en échange de la réception par Téhéran de 6 milliards de dollars et « que les États-Unis libèreront de nombreux Iraniens emprisonnés ».

Selon le New York Times, les prisonniers devraient être transportés à Doha dans un avion gouvernemental, fourni par le Qatar après avoir joué un rôle central dans la médiation de l’accord.

Le journal a confirmé que l’accord comprendrait « le dégel d’environ 6 milliards de dollars de revenus pétroliers iraniens ».

La première étape de l’accord, qui intervient après plus de deux ans de négociations, est la libération par l’Iran de 5 personnes (3 d’origine iranienne et deux américains), selon le journal, et dans le même temps, Washington compte libérer des prisonniers iraniens .

Deux personnes informées des modalités de libération ont confirmé au journal américain que l’un des Américains, dont l’identité n’a pas été révélée, est un scientifique, l’autre est un homme d’affaires et les trois autres sont des Américains d’origine iranienne.

En outre, des personnes proches de l’accord ont confirmé au journal que « lorsque les Américains seront autorisés à retourner aux États-Unis, l’administration Biden libérera un groupe de citoyens iraniens qui purgent des peines de prison pour avoir violé les sanctions imposées à l’Iran ».

Les responsables ont souligné que « les États-Unis d’Amérique débloqueraient près de 6 milliards de dollars dans les banques sud-coréennes et placeraient l’argent sur un compte à la Banque centrale du Qatar ».

Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que son pays ne prenait en compte aucune condition préalable concernant l’échange de prisonniers avec Washington, soulignant que son pays était prêt à le faire pour des raisons humanitaires et dans le cadre convenu.

Auparavant, le ministère iranien des Affaires étrangères avait confirmé qu’en mars de l’année dernière, un accord écrit avait été signé avec Washington concernant l’échange de prisonniers par l’intermédiaire de médiateurs.

Et au début de ce mois, la chaîne américaine NBC News rapportait que des négociations indirectes étaient en cours entre Téhéran et Washington. Afin de libérer les prisonniers détenus par les deux parties, via des « intermédiaires » du Qatar et de Grande-Bretagne.

Au cours des dernières années, les autorités iraniennes ont libéré un certain nombre de prisonniers étrangers, dans des étapes qui ont coïncidé avec la libération d’Iraniens détenus dans des pays étrangers.

