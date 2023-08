Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran (CGRI), le général de division Hussein Salami, a déclaré que « les États-Unis d’Amérique sont dans une impasse stratégique » assurant que « l’ennemi sait que ses sanctions sont inefficaces ».

« Nous sommes engagés avec l’ennemi dans un conflit à tous les niveaux, mais nous avons la force qui ne nous fait pas ressentir l’ampleur de la guerre », a déclaré le général Salami lors du 24e rassemblement des commandants des Gardiens de la Révolution samedi 19 août.

« Notre ennemi n’a pas de guerriers au cœur solide, mais c’est une combinaison de milliers d’agents qui ont échoué et sèment le désespoir et la peur chez les jeunes », a-t-il poursuivi.

Le commandant des Gardiens de la Révolution a également souligné que les États-Unis savent très bien que « les sanctions ont perdu leur effet et qu’ils échoueront face à l’Iran, avec ou sans sanctions ».

Un rapport publié le mois d’avril dernier sur le site américain Responsible Statecraft, signé par Ashley Montgomery, intitulé « Même le Trésor américain admet que les sanctions ne fonctionnent pas », a énuméré les problèmes qui entravent le succès de la guerre économique menée par Washington, se demandant si ce dernier sait qu’il n’atteint nulle part ses objectifs de politique étrangère.

Avant le discours du général Salami, le commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la Révolution, le général Ismail Qaani, avait déclaré par la même occasion que « l’axe de la résistance a aujourd’hui le dessus dans la région face à l’occupation israélienne ».

« Aujourd’hui, nous sommes au sommet et les Gardiens avancent fortement dans toutes les directions », a-t-il affirmé.

À son tour, le chef d’état-major des Forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a souligné que son pays était « parmi les principales puissances militaires de la région et du monde ». Selon lui, ceci est dû à « la coopération et la synergie » entre l’armée et les Gardiens de la Révolution.

Il y a deux jours, le guide de la révolution et de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que l’une des principales missions de l’ennemi « est de déformer l’image des Gardiens de la Révolution en Iran ». Lors de sa rencontre avec les dirigeants des Gardiens de la Révolution il a qualifié le CGRI de « la plus grande organisation de lutte contre le terrorisme dans le monde entier ». C’est une organisation « influente et indépendante », capable de faire des choses que « de nombreuses grandes armées à travers le monde sont incapables de faire », a-t-il assuré.

Source: Médias