Même si les BRICS ne s’opposent à personne, la création d’un monde multipolaire fait face à des opposants farouches, a déclaré ce jeudi 24 août le Président russe Vladimir Poutine en marge de la troisième journée du sommet des BRICS à Johannesburg.

« Je tiens à souligner que les BRICS ne sont en compétition avec personne et ne s’opposent à personne. Mais il est également évident que ce processus objectif de création d’un nouvel ordre mondial a encore des opposants irréconciliables qui cherchent à ralentir ce processus. [Ils cherchent à] contenir la formation de nouveaux centres autonomes de développement et d’influence dans le monde. », a-t-il estimé en visioconférence lors d’une réunion au format BRICS Africa-Outreach.

Les adversaires des BRICS sont notamment le « golden billion » qui veut changer le système du droit international et qui font tout pour conserver le monde unipolaire:

« Les pays du ‘golden billion’ font tout pour préserver l’ancien monde unipolaire. Cela leur convient, cela leur est bénéfique », a souligné le dirigeant russe.

Et d’ajouter qu’ils « tentent de remplacer le système de droit international par leur propre soi-disant ordre, fondé sur des règles que personne ne voit ».

Néocolonialisme occidental

L’Occident utilise ses soi-disant « règles » à mauvais escient ce qui relève d’un « colonialisme dans un nouvel emballage », selon M.Poutine.

Les colonisateurs modernes vident les ressources des pays en développement pour résoudre ses problèmes:

« Les colonialistes modernes, se cachant derrière les bons slogans de la démocratie et des droits de l’homme, cherchent à résoudre leurs problèmes aux dépens des autres, continuant sans vergogne à pomper les ressources des pays en développement », a-t-il estimé.

De son côté, la majorité globale se sent de plus en plus fatiguée de subir la pression et les manipulations de l’Occident et est prête à une coopération sur un pied d’égalité.

Le néolibéralisme sape la multipolarité

Le chef de l’État russe a critiqué le « néolibéralisme radical » imposé par l’Occident:

« Une menace pour l’établissement d’un nouvel ordre mondial est également posée par le néolibéralisme radical imposé par certains pays, visant à détruire les valeurs traditionnelles qui sont importantes pour nous tous. Il s’agit de l’institution de la famille, du respect des valeurs nationales et des traditions religieuses ».