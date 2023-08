Lors d’une visite lundi 28 août au port d’Asaluyeh, dans la province méridionale de Bouchehr, le président iranien Ebrahim Raïssi a inauguré la dernière phase de développement de Pars Sud, le plus grand gisement de gaz au monde, situé dans les eaux du Golfe persique et partagé entre l’Iran et le Qatar. Il devrait également rencontrer la population locale ainsi que des responsables et experts de l’industrie pétrolière.

La phase 11 de Pars Sud produira 15 millions de mètres cubes de gaz par jour dans les premiers stades. Plus tard, la capacité sera portée à 56 millions de mètres cubes de gaz, 50 000 barils de condensats de gaz et 750 tonnes de soufre par jour.

Le gaz issu de la phase 11 de Pars Sud sera transféré vers la raffinerie terrestre de la phase 12, où il sera traité puis injecté dans le réseau gazier national.

Le PDG de la National Iranian Oil Company (NIOC), Mohsen Khojasteh Mehr, a déclaré que la phase 11 de Pars Sud comportera 24 puits et générera un revenu annuel de 5 milliards de dollars une fois son développement terminé.

« Le développement de la Phase 11 de Pars Sud est l’un des projets les plus stratégiques et les plus importants de la NIOC, qui s’est concrétisé sous le gouvernement actuel après 20 ans de retard », a-t-il ajouté.

Les sociétés française et chinoise TotalEnergies et China National Petroleum Corp (CNPC) se sont retirées du consortium chargé du développement de la phase 11 de Pars Sud en raison des sanctions américaines, laissant le contrôle total à la société publique iranienne Petropars. Celle-ci a démarré les travaux sur le projet en s’appuyant sur les capacités d’experts iraniens.

Source: Avec Press Tv