Les affrontements ont repris dans le milieu de la journée de ce samedi 9 septembre dans le camp des réfugiés palestiniens d’Ain al-Hilweh Saïda au sud du Liban, en dépit du cessez-le-feu qui avait été décrété vendredi soir.

Selon les médias libanais, les affrontements se sont intensifiés dans les quartiers Hattin et Jabal al-Halib à l’ouest du camp, puis se sont rapidement étendus vers les axes traditionnels de Braxit, al-Tawari’ et le jardin juif.

Les deux belligérants, le mouvement Fatah et le groupe Jound al-Cham ont utilisé des mitrailleuses et des obus. Un Palestinien a été tué et 7 autres blessés.

Les tirs des snipers ont atteint les quartiers entourant le camp.

« Des balles perdues ont tué une personne et en ont blessé deux près de l’abattoir dans le district d’al-Gaziyeh. Elles ont blessé à la jambe un ouvrier égyptien à Hasbat de Saïda à l’ouest du camp et une personne a été blessée à Siniq devant un magasin de pièces automobiles”, a indiqué l’agence nationale de l’information.

Un troisième accord

Vendredi soir, les efforts conjoints libanais et palestiniens avaient réussi à parvenir à un troisième accord de cessez-le-feu et les affrontements avaient cessé en grande partie, à l’exception de quelques violations intermittentes.

Selon des sources palestiniennes, l’accord a été conclu après des efforts acharnés du directeur du renseignement de l’armée libanaise dans le Sud, le général de brigade Souhail Harb. Le Comité d’action conjoint palestinien des forces nationales et islamiques à Saïda a confirmé son engagement à contribuer à consolider le cessez-le-feu.

Mais les sources avaient décrit la situation comme étant toujours fragile dans le camp.

Les combats avaient repris jeudi soir entre le mouvement Fatah et le groupe Jound al-Cham après le refus des deux belligérants d’évacuer les écoles qu’ils occupaient. Chacun d’entre eux estimant que ces écoles sont sa première ligne de défense, selon le correspondant d’al-Manar.

25 personnes ont été blessées, la plupart dans des éclats d’obus. Des dégâts matériels ont été causés et divers commerces ont pris feu. Des familles palestiniennes et libanaises ont quitté le camp.

Durant ces combats, un grand nombre d’obus se sont dans la ville de Saïda, précisément dans l’entourage des bâtiments de l’Université libanaise et du Sérail gouvernemental.

Un militaire libanais a été blessé d’une balle dans la tête et a été hospitalisé.

Hamas: il y a de nombreux points d’interrogation

Vendredi, le porte-parole du Hamas, Jihad Taha, a décrit les récents événements dans le camp d’Ain al-Hilweh comme des tentatives de ramener la zone à la case zéro, soulignant que ce qui se passe est une sédition pratiquée par des parties suspectes cherchant à fragmenter et à affaiblir la sécurité des camps palestiniens.

Taha a souligné que le Hamas organise une série de réunions et de contacts avec toutes les parties afin de stabiliser le cessez-le-feu et de mettre en œuvre ce qui avait été convenu.

Il a assuré que le Hamas est attaché au travail conjoint palestinien et aux relations libano-palestiniennes, et qu’il s’opposera fermement à quiconque tenterait de nuire à sa sécurité.

« Il y a de nombreux points d’interrogation sur ce qui se passe dans le camp, et nous espérons que les solutions seront rapides, afin de préserver la sécurité de notre peuple à Ain al-Hilweh », a-t-il ajouté.

