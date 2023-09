Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a annoncé la signature d’un protocole d’accord pour un projet de corridor économique entre l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe, notant que l’accord « contribuera au développement des infrastructures et à l’augmentation des échanges commerciaux ».

Ben Salmane a affirmé dans un discours diffusé ce samedi par la chaîne saoudienne Al-Ekhbariya, en marge du sommet du G20 à New Delhi, que « le projet économique contribuera au développement des infrastructures et inclut les chemins de fer ».

Ben Salmane a poursuivi : « Le projet contribuera à assurer la sécurité énergétique mondiale, à accroître les échanges commerciaux, à soutenir les efforts en matière d’énergie propre et à générer des opportunités d’emploi pour toutes les parties ».

Le sommet du G20 s’est tenu en Inde en l’absence du président chinois Xi Jinping et du président russe Vladimir Poutine.

Il convient de noter que l’agence de presse officielle saoudienne avait annoncé, le 18 juillet, que « le ministre saoudien de l’Énergie, Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz, et le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de la République de Turquie, Alp Arslan Bayraktar, avait signé un protocole d’accord visant à établir un cadre de travail, entre les deux pays frères, pour encourager l’investissement et la coopération dans divers domaines du secteur énergétique ».

Le ministre iranien des Routes et de la Construction urbaine, Mehrdad Bazarbash, a déclaré le 17 juin à Sputnik que « des discussions ont lieu entre l’Arabie saoudite et l’Iran concernant de petits projets communs », soulignant que « lorsque les relations redeviendront complètement normales entre les deux pays, des projets économiques communs seront immédiatement à l’ordre du jour ».

Le 27 mai, la conférence « La voie du développement » a été lancée dans la capitale irakienne, avec la participation de l’Arabie saoudite, de la Turquie, de la Syrie, de la Jordanie, du Koweït, de Bahreïn, du Qatar, des Émirats, d’Oman et de l’Iran.

La conférence a discuté du projet de route de développement stratégique, qui relie la ville irakienne de Bassorah, sur les eaux du golfe Persique, au territoire turc.

