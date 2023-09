Le site américain MintPress News a révélé que la CIA concocte une révolution colorée en Indonésie via le National Endowment for Democracy (NED) afin d’empêcher la réélection du président actuel Joko Widodo, lors des prochaines élections présidentielles et législatives prévues le mois de février prochain.

Selon le site, une « véritable armée » d’agents de la NED sur le terrain s’apprêtent pour contester les résultats, « voire pour les renverser », si les « mauvaises personnes » gagnaient, dans le but d’amener au pouvoir un gouvernement qui serait docile aux américains.

Au pouvoir depuis 2014, Joko Widodo est très populaire dans son pays.

Selon MintPress News, il a lutté contre la bureaucratie et la corruption tout en poursuivant des programmes visant à fournir des soins de santé pour tous, et favoriser la croissance économique, le développement des infrastructures et des améliorations matérielles à la vie des citoyens ordinaires.

Le président actuel a également donné la priorité à « la protection de la souveraineté de l’Indonésie » et à la limitation de l’influence extérieure à Jakarta.

Il adopte une politique étrangère largement indépendante, ce qui suscite le grand dam de l’empire américain, selon le site.

Il encouragé les dirigeants des pays islamiques à se réconcilier et à faire pression pour l’indépendance de la Palestine occupée. Il refuse jusqu’à présent les pressions exercées par les Etats-Unis pour la normalisation avec l’entité sioniste.

Il s’est également rendu en Russie et en Ukraine, exhortant leurs dirigeants à rechercher la paix.

Et lorsque la capitale indonésienne, Jakarta, a accueilli le sommet du G20 l’année dernière, il a invité le président russe Vladimir Poutine à y assister, malgré les vives critiques occidentales, aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

De même, MintPress News a constaté que le pouvoir de Widodo rappelle à bien des égards celui d’Ahmad Sukarno, le premier président indonésien, dont la politique, tant au niveau national qu’international, était clairement anti-impérialiste.

