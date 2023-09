Le ministre iranien de la Sécurité, Ismail Khatib, a affirmé que « 200 terroristes ont été arrêtés cette année dans le pays ».

Il a déclaré, dans une interview lors d’une émission télévisée, que « 20% des terroristes arrêtés se trouvaient dans la capitale iranienne, Téhéran », soulignant « qu’ils prévoyaient de mener des opérations d’assassinat, notamment lors de rassemblements ».

Khatib a ajouté que Téhéran a qualifié ce type de groupe terroriste de « groupe nouvellement émergent « , notant « qu’il ressemble au groupe Daech, qui a été créé par les Occidentaux et dont les membres sont entraînés et approvisionnés en armes aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, et l’Allemagne ».

Le 24 août dernier, des membres des forces de sécurité intérieure iraniennes ont arrêté trois membres d’une cellule terroriste affiliée au groupe Armée de l’injustice dans la ville d’Iranshahr (province du Sistan-Baloutchistan).

Le commandant des forces de sécurité intérieure du gouvernorat, le général de brigade Dost Ali Jalilian, a déclaré que « cette cellule vait pour mission mener des opérations terroristes dans la ville et dans le gouvernorat ».

Khatib a ajouté que « les services de sécurité iraniens ont arrêté des espions venus de France, de Suède, de Grande-Bretagne et de plusieurs pays ».

Il a ajouté que « 200 membres de l’organisation ont été surveillés à leur entrée dans le pays », confirmant « qu’ils étaient engagés dans des mouvements terroristes visant à déstabiliser l’Iran et la région, y compris l’Irak, lors de la commémoration d’Achoura ».

