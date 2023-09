Le dirigeant de l’organisation yéménite Ansarullah Abdel Malik Badreddine al-Houthi a accusé le lobby sioniste et ses partisans d’user de tous les moyens pour séparer la oumma islamique du Coran estimant que ses efforts rejoignent ceux des groupes takfiristes qui déforment l’image de l’islam.

Lors d’un discours prononcé samedi 16 septembre pour inaugurer les activités organisées à l’occasion de la célébration de la naissance du messager de l’islam le prophète Mohammad (s), il a affirmé que cet évènement devrait être une occasion pour afficher l’attachement à ce message et à la glorification du prophète et du Coran.

Il a déclaré dans son intervention diffusée par la chaine de télévision yéménite al-Massirah : « les campagnes takfiristes ont œuvré pour ôter les expressions de grandeur et d’honneur au prophète. L’une de leur plus grande déviance équivaut aux campagnes sionistes qui tentent de séparer la oumma de ses sources de dignité et de ses canaux de la foi ».

« Le lobby sioniste et ses partisans dans le monde utilisent tous les moyens pour séparer la oumma du prophète et du Coran et vider les cœurs des gens des émotions de sacralisation », a-t-il souligné, espérant que la célébration de la naissance contribuera à « consolider la foi et l’amour du messager de Dieu pour améliorer notre condition ».

Et d’ajouter : « Les forces de tyrannie et de l’arrogance obscurantistes s’attellent de nos jours pour égarer les sociétés humaines et pervertir la morale des gens afin de mieux les contrôler, après les avoir isolés de tout ce qui porte un caractère sacré. Ce sont ces forces qui ont entrainé l’Europe qui s’est targuée être le foyer de la civilisation pour que certaines sociétés admettent qu’un individu soit enchaîné comme un chien ou porte la tenue d’un animal. Ces idées et ces conceptions falsificatrices et l’éducation déviante ont avili la dignité des sociétés européennes ».

Et de poursuivre : La transformation de l’humanisme et du sens de la dignité humaine en animalisme est destinée à être transmise de l’Europe à tous les pays du monde. La société humaine est menacée aujourd’hui dans son humanité, parce que les forces de la tyrannie et de l’arrogance veulent lui faire croire que l’humain n’est qu’un être matériel sans valeur ».

Estimant « qu’il n’y a de salut, de fierté et de dignité pour l’humanité qu’en adhérant au message divin », Abdel Malik a souligné « qu’il est de notre responsabilité en tant qu’adeptes de l’Islam et du Coran de transformer de cette occasion en une opportunité pour apporter la lumière divine au monde et de nous fortifier en tant que nation ciblée ».

« La oumma est responsable de fournir aux autres sociétés humaines, le salut et la guidance via le message de son prophète et de son livre, et de contrer toutes les tentatives des forces de la tyrannie de fourvoyer l’humanité, mais après s’être fortifiée de l’intérieur », a-t-il appelé.

Abdel Malek Badreddine al-Houthi a noté que « notre message au lobby sioniste et à ses bras obscurantistes à l’occasion de la commémoration de la naissance du prophète est un message qui les met au défi (en leur exprimant) notre attachement à ce message qui glorifie le messager d’Allah et le Coran », soulignant que le lobby sioniste a organisé les campagnes de profanation des sacro-saints islamiques dans un certain nombre de pays occidentaux, parce qu’il considère que le prophète et le Coran constituent un danger pour lui.

Il a insisté sur la nécessité « de prêter attention à la charité et à prendre soin des pauvres et des plus nécessiteux, aux liens de parenté, de fraternité, de coopération et à l’incarnation des valeurs de clémence, lors de la célébration de cet événement et de lui accorder les festivités qu’il mérite, insistant sur la participation massive des gens du peuple yéménite qui devrait d’après lui « être le principal modèle de foi et de sagesse parmi les peuples de toute notre nation ».

Cette célébration devrait se tenir le 12 du mois Rabi’ al-Awwal, dans 11 jours.

Source: Média