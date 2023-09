Un char israélien d’assaut déclassé volé dans une base d’entraînement des forces armées israélienne a été retrouvé à 20 km et deux personnes ont été arrêtées.

Le char en question dérobé de la base située près du rond-point d’Elikim au nord de l’entité sioniste et a été retrouvé dans une décharge de ferraille, juste au sud de Haïfa, à 20 km, a annoncé mercredi matin la police israélienne.

« D’après une enquête préliminaire sur les circonstances de l’affaire, il est soupçonné que le char n’est pas actif et a été volé sur les lieux pour des raisons qui font l’objet d’une enquête à ce stade », a indiqué la police.

Un communiqué militaire indique que le char n’est que le châssis d’un Merkava Mark 2 qui a été mis hors service il y a de nombreuses années.

« Il ne dispose d’aucun moyen d’armement et ses systèmes ne fonctionnent pas. Il était stationné dans une zone de tir, ouverte à tous les passants et servait de véhicule stationnaire pour les exercices des soldats », ajoute le communiqué, notant que le char a été remis au système de sécurité et que l’enquête sur l’incident se poursuit.

Les motivations actuelles pour voler le char, puis l’amener dans une casse à 20 kilomètres de là, sont inconnues à l’heure actuelle. Selon Ynet, deux suspects ont été arrêtés pour ce vol.

En février dernier, deux soldats de l’armée israélienne ont volé un char sur le plateau du Golan syrien occupé et annexé, pour protester contre la réforme judiciaire du gouvernement.

Source: Médias