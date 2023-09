« Israël » a adressé samedi ses voeux à Ryad à l’occasion de la fête nationale de l’Arabie saoudite, au moment où les discussions sur une possible normalisation des relations entre les deux pays semblent s’accélérer.

« Nous adressons nos sincères félicitations et bénédictions au roi, au gouvernement et au peuple du royaume d’Arabie saoudite à l’occasion de la 93e fête nationale », peut-on lire sur le compte X (anciennement Twitter) en arabe et en anglais du ministère des Affaires étrangères israélien.

Interrogé par l’AFP, un porte-parole de la diplomatie israélienne a précisé que c’était la première fois qu’un message de félicitations à cette occasion était publié sur le compte X en anglais du ministère israélien des Affaires étrangères, mais qu’il avait déjà été publié en arabe.

« Que Dieu vous apporte la bonté et les bénédictions à la lumière de la sécurité, de la sûreté et de la prospérité, avec nos voeux de voir prévaloir une atmosphère de paix, de coopération et de bon voisinage », poursuit le texte.

Source: AFP