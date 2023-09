Le ministre iranien du Travail et de la Protection sociale, Solt Mortazavi, a affirmé que l’économie du pays avait progressé de 6,2% après deux décennies, au cours du premier trimestre de l’exercice en cours se terminant le 20 juin 2023.

Dans une déclaration à l’agence iranienne Fars news, il a ajouté samedi que la croissance a été réalisée grâce aux services fournis par le gouvernement actuel qui a pris ses fonctions en août 2021.

Le ministre du Travail a révélé le redémarrage de 4 500 unités de production inactives dans le pays, notant l’intention du gouvernement d’achever les projets urbains antérieurs et les unités économiques incomplètes et inactives.

De plus, les données officielles ont montré que le secteur pétrolier iranien a enregistré une croissance de plus de 368% au premier trimestre de l’exercice en cours, qui s’achève le 20 juin 2023, par rapport à la même période de l’an dernier. Elles indiquent que le secteur pétrolier iranien représente plus de 24% du produit intérieur brut réalisé au premier trimestre de l’exercice.

Selon la Banque centrale iranienne, la croissance économique du pays a atteint 6,2%, pétrole compris, et 5,2% sans lui au cours de la période mentionnée.

De même la croissance trimestrielle du PIB iranien a été multipliée par 3 par rapport au premier trimestre de l’an 2022.

Ces chiffres concordent avec les déclarations du ministre iranien du Pétrole, Javad Oji, qui avait assuré que l’Iran exportait du pétrole vers n’importe quelle destination dans le monde.

Oji a annoncé que le niveau de production est passé d’environ 2,3 millions de barils par jour, au début du mandat du gouvernement actuel en août 2021, à 3,3 millions de barils par jour, soit une augmentation de 43%.

