Le ministère iranien de la Sécurité a annoncé avoir déjoué un « complot violent visant à perpétrer 30 attentats terroristes simultanés dans divers points très fréquentés de Téhéran ».

Le ministère a fait état dans un communiqué publié ce dimanche de « l’arrestation de tous ceux impliqués dans le complot terroriste qui visait la capitale, Téhéran », expliquant que « plusieurs quartiers généraux terroristes ont été perquisitionnés dans les provinces de Téhéran, d’Alborz et de l’Azerbaïdjan occidental et 28 d’entre eux ont été arrêtés ».

Le texte a souligné que « les attentats terroristes planifiés visaient à ternir le prestige de la sécurité et à refléter une image déstabilisatrice au pays ».

Et d’ajouter: « les éléments du plan terroriste sont affiliés à Daech et que certains d’entre eux ont participé a des opérations terroristes en Syrie, en Irak, en Afghanistan et au Pakistan ».

Le ministère a estimé que « bien que les terroristes arrêtés appartenaient à Daech, le complot était sophistiqué et complexe et ressemblait aux mécanismes opérationnels de l’entité sioniste », expliquant que « les tactiques professionnelles, l’utilisation de méthodes de tromperie en matière de sécurité et l’exploitation mis des réseaux sociaux reflètent la présence d’une source plus importante que Daech derrière ce plan ».

Le ministère a indiqué que « deux soldats iraniens ont été blessés lors du raid et qu’un attentat suicide que les terroristes s’apprêtaient à mener a été déjoué ».

Le ministère iranien de la Sécurité a également annoncé la confiscation de quantités de matières explosives, de bombes prêtes à l’emploi et d’équipements pour la préparation de bombes, ainsi que d’armes individuelles américaines, en plus d’appareils de communication avancés, d’uniformes militaires, d’un gilet suicide, d’un serveur de communication appartenant à la région du Kurdistan irakien, sans compter des devises étrangères, qui étaient en possession du groupe ».

Source: Médias