Deux Palestiniens ont été tués et un soldat israélien a été blessé lors de l’assaut des forces d’occupation sur le camp de Nour Shams, à l’est de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, dimanche à l’aube, accompagné d’un grand nombre de bulldozers militaires.

Des sources médicales ont rapporté que le jeune homme Usayd Farhan Abu Ali (21 ans) et le jeune homme Abdul Rahman Suleiman Abu Daghash (32 ans) ont été tués après avoir reçu une balle réelle dans la tête.

Des sources locales ont ajouté que « les bulldozers de l’occupation ont commencé à raser la rue principale du camp, provoquant des destructions massives sous des tirs nourris, tandis que les tireurs d’élite de l’occupation montaient sur les toits des maisons des citoyens ».

Aujourd’hui, à l’aube, les Brigades Al-Qods – bataillon de Tulkarem ont annoncé que « leurs moudjahidines avaient pris pour cible les forces d’occupation qui ont pris d’assaut le camp de Nour Shams avec des balles, leur causant des dégâts directs ».

Le bataillon a affirmé dans son communiqué « qu’il avait causé des pertes directes parmi les rangs des forces d’occupation et endommagé un certain nombre de ses véhicules lors de sa riposte à la prise du camp ».

Des sources locales dans la région ont rapporté que « les forces d’occupation se sont retirées du camp de Nour Shams, après plus de 4 heures d’incursion continue ».

Lors du retrait des forces d’occupation du camp, un engin explosif a explosé dans l’un de leurs véhicules.

Le Mouvement de résistance islamique Hamas a endeuillé les deux martyrs, soulignant que « toutes les tentatives visant à briser la résistance seront échoueront », et que la « mosquée Al-Aqsa et les violations dont elle a été victime incitatent à davantage de résistance, d’action et de ciblage des forces d’occupation et des colons ».

Le Hamas a également salué « les Brigades Al-Qassam et les moudjahidines de toutes les factions de la résistance, qui ont répondu à l’incursion barbare dans le camp et qui se sont affrontés avec des balles et des bombes et ont fait des victimes parmi les forces ennemies, qui en sont ressorties déçues ».

À leur tour, les Brigades ont endeuillé le martyr de Qassami Asid Abu Ali et son compagnon, le martyr Abu Daghash, soulignant que les camps de Cisjordanie « resteront obstinés contre l’occupation ».

Le mouvement du Jihad islamique a endeuillé les martyrs Abou Ali et Abou Daghash, louant les combattants de la résistance pour leur résistance et leur défense, et soulignant que « la poursuite des crimes de l’occupation augmentera la fermeté du peuple palestinien et allumera la flamme des affrontements dans tous les domaines ».

Le mouvement a également salué les Moudjahidines des Brigades Al-Qods – Bataillon de Tulkarem, qui ont frappé avec force et puissance les soldats et les véhicules ennemis et ont déjoué leur agression contre le camp de Nour Shams.

Source: Médias